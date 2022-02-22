День, коли почався зворотній відлік занепаду Росії

Путін нічого не виграє від визнання окупованих територій

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Что-то мне совершенно непонятен этот взрыв эмоций. Путин признал ОРДЛО! Да ладно? Да неужели? Да не может быть. А мы то ждали, что он розовыми бабочками покакает.

Отдельно меня каждый раз поражает русский либерал. Вот это реально уникальный человек. С неограниченной способностью к удивлению. Каждый раз «просыпается в новой стране» – и каждый божий день все удивляется и удивляется этому. Ой, оказывается, у нас в России рейх! Вот это новость. Какая неожиданность. И, главное, только сейчас это понятно-то стало, ты смотри-ка.

Все развивается абсолютно в своей логике. Ничего иного и не могло быть. Ничего иного и не могло быть еще с 2008 года. Вообще, еще с двухтысячного, но с Грузии – уже гарантированно. 08.08.08 Россия вошла в ту колею, из которой нет выхода. Кроме как 22.2.22

Давайте еще раз. На пальцах. Во-первых, де-факто не изменилось ничего. Вообще ничего. Российские войска как были там, так и есть. ОРДЛО как было ордлом, так и осталось. Украина как не контролировала эти территории, так и не стала. Единственное изменение – русские надели шевроны. Наконец-то.

А вот из этого де-факта вытекает уже несколько де-юре.

Самое базисное: Минские договоренности, во-вторых, наконец прекратили свое существование. Слава те, господи. Теперь не надо думать, что с ними делать, не надо ломать голову, как отмазаться от Макрона с Шольцем, почему до сих пор не имплементировали формулу Штайнмаера, не надо ничего блеять про выборы и внесение особого статуса в Конституцию.

Минские и так были созданы с одной единственной целью – остановить продвижение русских танковых колонн, которые Украина остановить тогда не могла физически, но смогла при помощи этой бумажки, филькиной грамоты, которую выполнять никто и не собирался

И свою функцию они полностью выполнили году так примерно к семнадцатому. Теперь дело сделано окончательно.

В-третьих. Из этого, соответсвенно, вытекает спад давления, которое всякие Макроны с Шольцами оказывали на Украину. Ставится крест на всевозможных переговорах «а-ля голубь мира Саркози в Грузии». Давление переносится теперь на Россию.

Украина ничего подписывать и имплементировать не будет.

Всё, точка.

От этого, в-четвертых, перестает болеть голова – на что там в кулуарах президент согласится или не согласится, о чем там договорился Ермак в Берлине и что сдал в обмен.

В-пятых, санкции за выход из Минских автоматом падают на Россию. И Байден уже заявил о том, что приступает к разработке нового пакета для компаний, которые вдруг, от большого ума, начнут сотрудничать с «ЛДНР».

В-шестых. Путин может признавать, что угодно. Он может хоть обпризнаватьтся ОРДЛОм, Южной Осетией и чем угодно еще. Юридически это имеет ровно такое же значение, как признание Приднестровьем Воронежской области.

Турция признала Северный Кипр аж в 1975 году. И все эти почти уже полвека Северный Кипр находится в одной только точке политической плоскости – полной заднице. Да и экономической тоже

Как был признан одной-единственной страной, так и остается. Для всего остального мира единственным легитимным правительством на острове является правительство Кипра. А единственной международно признанной границей – граница Кипра.

Так и здесь. Единственным легитимным правительством в ОРДЛО для всего мира остается правительство Украины.

А единственной международно признанной границей – граница Украины.

И вот тут мы подходим к самому важному. В-седьмых. Если Мураев или Царев, или кто там еще, попросит «Путин введи войска», то любой ввод войск на территорию ОРДЛО по просьбе хоть Пасечника, хоть Пушилина для всего мира и для международно права в частности означает ввод РОССИЙСКИХ войск на территорию Украины.

И никак иначе это интерпретироваться не будет. То есть – вторжение. И вот тут открывается просто невероятный простор для всевозможной ответки, для которой раньше были связаны руки.

Теперь спокойно можно поднимать вопрос о прекращении «Северного Потока». О поставках ПВО и ПРО. О базах НАТО. О персональных санкциях и конфискации счетов и имущества

Руководство Украины из этой ситуации может выжать просто невероятное количество ништяков, в реальности не рискуя ничем сверх того, что мы и так уже имеем де-факто на своих границах.

***

Итак, давайте еще раз. Де-факто не изменилось ничего. Де-юре изменилось все. И совсем не в пользу России.

Признание Путиным ОРДЛО Украине выгодно!

Вот такой вот парадокс.

Если на этом все и закончится – подрывом собственного «погранпункта ФСБ», самоличным обрушением собственной валюты и собственного фондового рынка – еще раз в добрый путь, Владимир Владимирович! – кибератакой на банковскую систему и признанием ОРДЛО, так я буду считать, что это просто замечательный результат.

Другое дело, что полоумный может и не остановится на этом. И это может стать прелюдией к началу настоящего вторжения. Подготовкой. Или, потом, выстрел за выстрел, зацепилось, закружилось, привести к нему. Это запросто. Этого я не исключаю совсем.

В любом случае, 22.2.22 – день, когда начался обратный отсчет окончательного распада Российской империи.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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