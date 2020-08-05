Вибухи у Бейруті. Що ми бачимо на відео: наукове пояснення

Вибух у Бейруті Фото: Reuters

Ефект Прандтля-Глоерта

Мовою оригіналу

Белое облако взрыва в Бейруте – это не ядерный гриб, не испарение воды из моря и не взрывная волна. Это конденсационный след, который образуется как раз вслед за взрывной волной – на поверхности моря отлично видно, что взрывная волна идет раньше.



Или, по научному, эффект Прандтля-Глоерта.

То самое облако, которое возникает у самолетов и считается моментом перехода на сверхзвук.





На самом деле это не так – эффект Прандтля-Глоерта в сухом воздухе действительно возникает на околозвуковых скоростях, но непосредственно к переходу на сверхзвук никакого отношения не имеет. А во влажном воздухе он может возникать и на скоростях, значительно меньших - что вы все видели у болидов «Формулы-1» при заездах во время дождя.

Происходит это из-за того, что движущийся на высокой скорости объект создает позади себя область пониженного давления. В которую начинает затекать окружающий воздух. А поскольку воздух инертен, то сначала область пониженного давления заполняется воздухом из близлежащих областей. В результате чего его объем возрастает, а температура, соответсвенно, падает. И когда она достигает точки росы, то содержащийся в воздухе водяной пар конденсируется в виде мелкодисперсионной взвеси. Образуется конденсационное облако. Эффект держится около секунды.

Также мы можем видеть, что затекание ударной волны – еще один термин – за преграду, в данном случае здание, происходит не сразу, и нахождение за препятствием в момент взрыва может спасти вам жизнь.

Скорость распространения ударной волны в среде превышает скорость звука в данной среде. Превышение тем больше, чем выше интенсивность ударной волны.

Например, недалеко от центра ядерного взрыва скорость распространения ударной волны во много раз выше скорости звука. При удалении с ослаблением ударной волны, скорость её быстро снижается и на большой дистанции ударная волна вырождается в звуковую (акустическую) волну, а скорость её распространения приближается к скорости звука в окружающей среде. Ударная волна в воздухе при ядерном взрыве мощностью 20 килотонн проходит дистанции: 1000 м за 1,4 с, 2000 м – 4 с, 3000 м – 7 с, 5000 м – 12 с. Поэтому у человека, увидевшего вспышку взрыва, есть какое-то время для укрытия (складки местности, канавы и пр.) и тем самым уменьшения поражающего воздействия ударной волны.

Аммиачная селитра – это готовая взрывчатка. Она может сдетонировать самопроизвольно от давления, если один на один сложить слишком много мешков. Собственно, под собственным весом можно взорвать все, что угодно, хоть березовые поленья, башню просто придется строить до Луны, но с аммиачной селитрой как раз тот случай, когда высота стопки мешков может быть вполне бытовой, достижимой в больших складских помещениях, если наваливать кучей. И случаи, где основной версией рассматривался именно самоподрыв от собственного веса, уже бывали.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»