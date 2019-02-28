За кордоном відкрили 101 дільницю для голосування



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Загальна кількість виборців за кордоном наразі становить 526 тис. 979 осіб, - дипломат

Дільниці відкриті в 72 країнах світу

Для голосування на виборах президента за кордоном створено 101 виборчу дільницю, а загальна кількість закордонних виборців наразі становить близько 527 тис. осіб. Про це заявив під час спілкування з журналістами директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє «Укрінформ».

«Наразі створено 101 закордонну виборчу дільницю в 72 країнах світу. 99 дільниць утворені при закордонних дипломатичних установах України – при посольствах, генеральних консульствах, а дві – при військових частинах – в Демократичній Республіці Конго і в Косово», - сказав Погорельцев.

Він поінформував, що загальна кількість виборців за кордоном наразі становить 526 тис. 979 осіб, але ця цифра може коливатися у бік зростання.

Найбільшу кількість виборців - 53 тисячі - зареєстровано на закордонній виборчій дільниці при посольстві України у Молдові. А загалом 46 закордонних виборчих дільниць з великою кількістю виборців - понад 1500 осіб, а в 19 кількість виборців більша за 5 тис.