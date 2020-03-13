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    Думки вголос

    Українська влада зробила крок до прямих переговорів з терористами

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Стратегія Кремля зрозуміла. Зрозуміло також, що українська влада і її сателіти стали частиною цієї стратегії - Українська влада зробила крок до прямих переговорів з терористами
    Стратегія Кремля зрозуміла. Зрозуміло також, що українська влада і її сателіти стали частиною цієї стратегії

    За короновірусом слід не забувати про іншу заразу, яка може стати смертельною для України

    У нас, здається, мультивірусна атака. Проти країни. Другий, зрадовірус, розповсюджується з тимчасової контактної групи у Мінську. ЗН виклали підписаний там документ про створення «Консультативної Ради», куди ввійдуть терористи і українська сторона. Це є кроком до «прямих перемовин», чого Кремль добивається 5 років, щоб зняти з себе відповідальність і перевести статус подій в Україні з російської агресії (визнано ПАРЄ у 2016 завдяки успішній стратегії нашої тодішньої делегації) на «внутрішній конфлікт» (вітчизняний сивоховірус над цим активно працює вже). Наслідок - зняття чи зменшення санкцій проти РФ.

    Стратегія Кремля зрозуміла. Зрозуміло також, що українська влада і її сателіти стали частиною цієї стратегії. Саме тому шоу провладного 1+1 бере в ефір блогера, який балотувався колись в депутати від коломойського Укропа і грав в дешевих скетчах 95 кварталу та розганяє вірус паніки, як похідний коронавіруса, щоб максимально відвернути увагу від зради, яку, за підписаним у Мінську документом, мають закріпити 25 березня. Під час діючого карантину.

    Саме тому я закликаю, за короновірусом не забувати про іншу заразу, яка може стати смертельною для України. І лікувати активними засобами.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас Мінські угоди ПАРЄ ОРДЛО
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