Українська влада зробила крок до прямих переговорів з терористами

Стратегія Кремля зрозуміла. Зрозуміло також, що українська влада і її сателіти стали частиною цієї стратегії

За короновірусом слід не забувати про іншу заразу, яка може стати смертельною для України

У нас, здається, мультивірусна атака. Проти країни. Другий, зрадовірус, розповсюджується з тимчасової контактної групи у Мінську. ЗН виклали підписаний там документ про створення «Консультативної Ради», куди ввійдуть терористи і українська сторона. Це є кроком до «прямих перемовин», чого Кремль добивається 5 років, щоб зняти з себе відповідальність і перевести статус подій в Україні з російської агресії (визнано ПАРЄ у 2016 завдяки успішній стратегії нашої тодішньої делегації) на «внутрішній конфлікт» (вітчизняний сивоховірус над цим активно працює вже). Наслідок - зняття чи зменшення санкцій проти РФ.

Стратегія Кремля зрозуміла. Зрозуміло також, що українська влада і її сателіти стали частиною цієї стратегії. Саме тому шоу провладного 1+1 бере в ефір блогера, який балотувався колись в депутати від коломойського Укропа і грав в дешевих скетчах 95 кварталу та розганяє вірус паніки, як похідний коронавіруса, щоб максимально відвернути увагу від зради, яку, за підписаним у Мінську документом, мають закріпити 25 березня. Під час діючого карантину.

Саме тому я закликаю, за короновірусом не забувати про іншу заразу, яка може стати смертельною для України. І лікувати активними засобами.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»