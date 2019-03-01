Як $41 млн «Приватбанку» вивели на рахунки Зеленського та його друзів з «Кварталу 95»

Володимир Зеленський

Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо.

Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойским компаній.

Відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після вивелення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування Банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками. У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям «Реаліз Ойл» та ТОВ «ТД Карпатнафтотрейд», які входять до структури групи«Приват» Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ «Укртранснафта», менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським. Керівником Укртранснафта на той час є Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи «Приват».

Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з Укртранснафта на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%).

Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії GODFREY CONSULTING LIMITED, що зареєстрована на Сергія Мельника - ще один представник номінальних власників. Він «володіє» більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі, є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ «ТК» «Приват ТБ Дніпро» та директором ряду компаній групи Приват.

Замаскувавши рух коштів через офшорки вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії «Квартал 95», а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського.

Далі кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження. Протягом 2012-2016 років всі кошти вивелися на наступні компанії чи рахунки фізосіб:

Dr. Robert Walz (DE)

Pinehill Investment Holdings Inc.

LACRONT UNITRADE LLP (UK)

PIPER SMITH WATTON LLP (UK)

CANDLEWOOD INVESTMENTS LIMITED

Triapos Limited, Cyprus

SHSN Limited, Belize

Atrazon Limited LTD, Cyprus

Maintrade Limited, Seychelles

PANEVEST END CO S.A., Panama

ALDORANTE LIMITED, Cyprus

Film Heritage Lnc, Belize

Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів «оплата» або «передоплата за послуги згідно контрактів». Також відповідно до одного з призначення 1,3 млн € були направлені на купівлю нерухомості.

Варто підкреслити, що всі компанії зареєстровані в офшорних зонах. Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх - кіпрської Aldorante Limited та Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. 41 млн $ виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського. Про $6 млн «перекупних» на канал 1+1, які через схеми від банку Коломойського надійшли на рахунок фірми Зеленої Сім‘ї з обмеженою відповідальністю (Green Family Ltd) я писав вчора. Тепер ви знаєте і про іншу, більшу суму. Це не на корпоративі у Суркіса за 100 тисяч неоподаткованих доларів виступити. Тут все цікавіше. Весна, вона така - все покаже.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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