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Віктор Балога Народний депутат України

Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном

glavcom.ua
Орбан знову почав нити про втрати Європи через війну та негайне перемирʼя
фото з відкритих джерел

Добре, що більшість європейських лідерів розуміє під чию дудку танцює премʼєр Угорщини

Як тільки Орбан відкриває рота, то відразу починає смердіти кремлівською пропагандою.

Напевно орді дуже потрібна пауза в бойових діях, якщо Орбан знову почав нити про втрати Європи через війну та негайне перемирʼя.

Добре, що більшість європейських лідерів розуміє під чию дудку танцює премʼєр Угорщини, але прикро, що у них немає дієвих способів заткнути йому рота.

Впевнений, що рано чи пізно ЄС та НАТО доведеться поставити перед собою питання наскільки вони можуть бути ефективними у відстоюванні власних інтересів та цінностей, якщо не мають запобіжників проти внутрішніх паразитів, таких як Орбан.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина

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