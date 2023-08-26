Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
Добре, що більшість європейських лідерів розуміє під чию дудку танцює премʼєр Угорщини
Як тільки Орбан відкриває рота, то відразу починає смердіти кремлівською пропагандою.
Напевно орді дуже потрібна пауза в бойових діях, якщо Орбан знову почав нити про втрати Європи через війну та негайне перемирʼя.
Добре, що більшість європейських лідерів розуміє під чию дудку танцює премʼєр Угорщини, але прикро, що у них немає дієвих способів заткнути йому рота.
Впевнений, що рано чи пізно ЄС та НАТО доведеться поставити перед собою питання наскільки вони можуть бути ефективними у відстоюванні власних інтересів та цінностей, якщо не мають запобіжників проти внутрішніх паразитів, таких як Орбан.
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