Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном

Орбан знову почав нити про втрати Європи через війну та негайне перемирʼя

Добре, що більшість європейських лідерів розуміє під чию дудку танцює премʼєр Угорщини

Як тільки Орбан відкриває рота, то відразу починає смердіти кремлівською пропагандою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Напевно орді дуже потрібна пауза в бойових діях, якщо Орбан знову почав нити про втрати Європи через війну та негайне перемирʼя.

Добре, що більшість європейських лідерів розуміє під чию дудку танцює премʼєр Угорщини, але прикро, що у них немає дієвих способів заткнути йому рота.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Впевнений, що рано чи пізно ЄС та НАТО доведеться поставити перед собою питання наскільки вони можуть бути ефективними у відстоюванні власних інтересів та цінностей, якщо не мають запобіжників проти внутрішніх паразитів, таких як Орбан.