Естонія судитиме чоловіка, який намагався передати дрони для армії Росії

В Естонії судитимуть чоловіка за підтримку російської агресії. Він намагався вивезти до РФ дрони для російської армії. Про це повідомили у пресслужбі естонської поліції.

У повідомленні зазначається, що затриманий має подвійне громадянство – Естонії та Росії.

«Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень», – повідомили у поліції.

Trying to donate commercial drones to the Russian Army will land you in jail. Yesterday an EST/RUS double citizen was taken into custody for this exact plan. Supporting Russian agression in Ukraine in any way is punishable by the Estonian law and we will bring this into force. pic.twitter.com/k3FM31xehL