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    У світі

    Естонія судитиме чоловіка, який намагався передати дрони для армії Росії

    У Естонії передбачена кримінальна відповідальність за підтримку іноземної агресії - Естонія судитиме чоловіка, який намагався передати дрони для армії Росії
    У Естонії передбачена кримінальна відповідальність за підтримку іноземної агресії
    фото з відкритих джерел

    Затриманий має подвійне громадянство – Росії та Естонії

    В Естонії судитимуть чоловіка за підтримку російської агресії. Він намагався вивезти до РФ дрони для російської армії. Про це повідомили у пресслужбі естонської поліції.

    У повідомленні зазначається, що затриманий має подвійне громадянство – Естонії та Росії.

    «Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень», – повідомили у поліції.

    Як повідомляє ERR, чоловіка середнього віку затримали 29 травня під час перетину кордону, а уже 30 травня окружний суд Хар’ю за запитом прокуратури заарештував його. У прокуратурі заявили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі. Придбання обладнання військового призначення для армії агресора також підпадає під цю статтю.

    Нагадаємо, у квіті президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який передбачає заборону будь-якої підтримки агресії іноземної держави, зокрема використання у громадському просторі відповідної символіки.

    Відповідно до закону, вступ до складу іноземних збройних сил або іншого збройного утворення, які брали участь в акті агресії; участь у скоєнні чи підготовці акта агресії іноземної держави або явна безпосередня підтримка акта агресії іноземної держави, включаючи його фінансування, стають кримінальним злочином.

    Крім того, забороняється публічно демонструвати символ акту агресії, геноциду, злочину проти людяності чи військового злочину таким чином, що підтримує чи виправдовує подібні дії.

    Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів перестати дзвонити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Вона вважає, що в телефонних розмовах з російським президентом немає ніякого сенсу. На думку політикині, завдяки дзвінкам Путін відчуває, що знаходиться в центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити.

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    Теги: росія окупанти війна Естонія агресія Україна #stoprussia
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    Естонія судитиме чоловіка, який намагався передати дрони для армії Росії