Хода гідності - красиве шоу, доречне в мирний час

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

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Святкування Дня Незалежності у Києві, 24 серпня 2019 року Фото:Станіслав Груздєв, Главком

Подивився трансляцію з Майдану Незалежності. Красиво. Яскраво. Ефектно

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Много музыки, символизма и света. Видна офигенная операторская работа. Режиссура на высшем уровне и понятно, что Алан Бадоев не зря ест свой хлеб. Вполне возможно, что он лучший режиссёр шоу на постсоветском пространстве. И все очень гармонично, как для шоу.

Классные номера от эффектного репа зачитаного Алиной Паш до гимна исполненного шикарным голосом Тины Кароль, от акапельного исполнения гимна Украины военными до аллюзии на пианино с Майдана. Много детей, много белого цвета, много продуманных технологических приемов. Все на позитиве.

Людям шоу стопроцентно понравилось. Именно такое шоу было бы уместно после победы. На следующий год после окончания войны. Сразу после того, как над Луганском и Донецком начнут развеваться на ветру флаги Украины. Сразу после того, как российские военные перестанут топтать землю Донбасса, а мы системно начнем реализовывать план по возврату Крыма в состав Украины. Сразу после того, как перестанут приходить сводки с фронта сколько было сегодня обстрелов, сколько украинцев погибло, а сколько ранены.

А с 2014 года для меня парад военных на Майдане в День Независимости это символ борьбы за Независимость и составляющая часть идеологии.

Да!

Для меня военные, которые с передовой прибыли на парад - это образ защитников моей страны и напоминание, что война все еще идет. Это то, что я прочувствовал в себе. Это элемент мобилизации общества.

24 августа 2019 года этого не было.

Было шоу. Очень красивое шоу. Которое уместно в мирное время. Но это лично мое мнение. Извините, если с вашим оно не совпало. Но у нас же свободная страна и каждый имеет право на свое мнение? Вот я свое и высказал.

И еще раз с Днем Независимости, друзья!

Джерело: блог Борислава Берези

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