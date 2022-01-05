У центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією (відео)

За даними ЗМІ, у ході зіткнень було поранено поліцейського

Вранці в середу, 5 січня, у центрі Алмати в Казахстані розпочалися зіткнення протестувальників із поліцією. Як повідомляє «Інтерфакс-Казахстан», мітингувальники намагалися пройти через двори на вулицю Байтурсинова. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби.

За даними ЗМІ, у ході зіткнень було поранено поліцейського.

У бік Байтурсинова проїхало близько десятка військових вантажівок. Вони підвозять ящики зі світлошумовими гранатами.

clashes between police and protesters in the center of Almaty #Kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/nLlJXTMl5U — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022

Перед початком зіткнень у комендатурі Алмати заявили, що у центрі міста триває операція із забезпечення правопорядку, мешканців міста просять утриматися від прогулянок та відвідування громадських місць.

Meanwhile, in #Almaty (#Kazakhstan), protesters staged rides on special equipment of security forces

It is reported that some of the riot police went over to the side of the people pic.twitter.com/DY7LL4rPdm — شيرا @shera_jacob9 (@sherajacob91) January 5, 2022

«Органи правопорядку продовжують вживати заходів щодо стабілізації ситуації та забезпечення законності», – додали у комендатурі.

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель.

Нагадаємо, після сьогоднішніх нічних заворушень у Казахстані МВС звітує про сотню постраждалих силовиків, понад 200 протестувальників затримано.

Як відомо, Алмати «на замку», в місто стягують спецтехніку (фото, відео).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Напередодні почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу. Доступ до інтернету та мобільні мережі заблоковані.

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.