У центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією (відео)

Вранці в середу, 5 січня, у центрі Алмати в Казахстані розпочалися зіткнення протестувальників із поліцією. Як повідомляє «Інтерфакс-Казахстан», мітингувальники намагалися пройти через двори на вулицю Байтурсинова. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби.

За даними ЗМІ, у ході зіткнень було поранено поліцейського.

У бік Байтурсинова проїхало близько десятка військових вантажівок. Вони підвозять ящики зі світлошумовими гранатами.

clashes between police and protesters in the center of Almaty #Kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/nLlJXTMl5U

Перед початком зіткнень у комендатурі Алмати заявили, що у центрі міста триває операція із забезпечення правопорядку, мешканців міста просять утриматися від прогулянок та відвідування громадських місць.

Meanwhile, in #Almaty (#Kazakhstan), protesters staged rides on special equipment of security forces

It is reported that some of the riot police went over to the side of the people pic.twitter.com/DY7LL4rPdm