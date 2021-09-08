  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус
    Думки вголос

    Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Навіщо ж брати гріх на душу і когось наражати на смертельну небезпеку? - Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)
    Навіщо ж брати гріх на душу і когось наражати на смертельну небезпеку?

    Багатьом плювати, що вони можуть бути носіями коронавірусу, заразити когось і це може привести до смерті

    Мовою оригіналу

    Вечером возвращаемся из Житомира в Киев. Решили выпить кофе на ближайшей заправке. А сразу за Житомиром есть, как раз, сдвоенная заправка WOG. По заправке на каждой стороне дороги. Заходим. На заправке аншлаг. Люди стоят в 3 очередях на кассу, ходят по залу, стоят в очереди у кофейного автомата и в глубине зала. Но есть один любопытный момент. Кроме нас и продавцов на кассе, лишь два человека в масках. Остальные без. Подхожу к кассе и говорю:

    – Добрый вечер! А чем вызвано, что у вас в помещении почти все посетители без масок? Разве отменено требование о том, что в помещении надо быть в маске?

    – А что мы можем сделать? – грустно говорит сотрудница заправки на кассе.

    – Вы можете попросить надеть маску, предупредить об ответственности или не обслуживать, в конце концов!, – возмутился я.

    – Ой, я тогда старшую позову, – отвечает она.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)
    Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)
    Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)
    Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)
    Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)

    В соседних очередях неодобрительно косятся на меня. Подходит ещё одна сотрудница и вежливо интересуется, что вызвало моё недовольство? Я ей повторяю слова о том, что на заправке большинство без масок, которые сказал её коллеге. И в ответ слышу слова: – Я что мы можем сделать? Рассказываю и ей о возможных вариантах. Через пару минут из динамиков раздались слова с просьбой о том, чтоб посетители использовали маски. Реакция посетителей была нулевая. В итоге, мы развернулись и кофе пили в другом месте.

    Зачем я это рассказываю? У нас выявляют по 2000 новых заболевших в день и по 50 людей умирают от коронавируса. Согласно статистике каждый день десятки людей в Украине отправляются на тот свет из-за того, что их имунная система не смогла справиться с вирусом, а им не могут помочь по каким-то причинам в больницах, но это не мотивирует безответственных людей на ношение маски и этим защитить окружающих. Такое наплевательское отношение к безопасности других людей – норма для многих в Украине. К сожалению, многим людям плевать, что они могут быть носителями коронавируса, заразить кого-то и это может привести к смерти того, кто заразится. Эти люди находят себе какие-то оправдания, но не используют даже самые обычные стандарты безопасности – маски, социальную дистанцию, санитайзеры. И от этого кто-то может умереть. Но видно, что им безразлично, а бизнес показывает, что и он безответственный. Потому что вместо того, чтоб отказать в обслуживании тем, кто без маски в помещении, их обслуживают. И тут ничего личного, ведь это просто бизнес. Такой вот наш украинский бизнес. А потом эти же люди так же безответственно выбирают власть и удивляются, что уровень их жизни низок. Но все в жизни взаимосвязано. И то, что сегодня кто-то в помещении будет без маски связано с тем, что завтра кого-то понесут на кладбище из-за того, что его убил коронавирус. Глупо плевать на себя, но зачем же брать грех на душу и кого-то другого подвергать смертельной опасности? Делайте выводы.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ коронавірус WOG
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)