Покажемо дулю коронавірусу. Як українці зустрічають нову хвилю (фото)

Багатьом плювати, що вони можуть бути носіями коронавірусу, заразити когось і це може привести до смерті

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Вечером возвращаемся из Житомира в Киев. Решили выпить кофе на ближайшей заправке. А сразу за Житомиром есть, как раз, сдвоенная заправка WOG. По заправке на каждой стороне дороги. Заходим. На заправке аншлаг. Люди стоят в 3 очередях на кассу, ходят по залу, стоят в очереди у кофейного автомата и в глубине зала. Но есть один любопытный момент. Кроме нас и продавцов на кассе, лишь два человека в масках. Остальные без. Подхожу к кассе и говорю:

– Добрый вечер! А чем вызвано, что у вас в помещении почти все посетители без масок? Разве отменено требование о том, что в помещении надо быть в маске?

– А что мы можем сделать? – грустно говорит сотрудница заправки на кассе.

– Вы можете попросить надеть маску, предупредить об ответственности или не обслуживать, в конце концов!, – возмутился я.

– Ой, я тогда старшую позову, – отвечает она.

В соседних очередях неодобрительно косятся на меня. Подходит ещё одна сотрудница и вежливо интересуется, что вызвало моё недовольство? Я ей повторяю слова о том, что на заправке большинство без масок, которые сказал её коллеге. И в ответ слышу слова: – Я что мы можем сделать? Рассказываю и ей о возможных вариантах. Через пару минут из динамиков раздались слова с просьбой о том, чтоб посетители использовали маски. Реакция посетителей была нулевая. В итоге, мы развернулись и кофе пили в другом месте.

Зачем я это рассказываю? У нас выявляют по 2000 новых заболевших в день и по 50 людей умирают от коронавируса. Согласно статистике каждый день десятки людей в Украине отправляются на тот свет из-за того, что их имунная система не смогла справиться с вирусом, а им не могут помочь по каким-то причинам в больницах, но это не мотивирует безответственных людей на ношение маски и этим защитить окружающих. Такое наплевательское отношение к безопасности других людей – норма для многих в Украине. К сожалению, многим людям плевать, что они могут быть носителями коронавируса, заразить кого-то и это может привести к смерти того, кто заразится. Эти люди находят себе какие-то оправдания, но не используют даже самые обычные стандарты безопасности – маски, социальную дистанцию, санитайзеры. И от этого кто-то может умереть. Но видно, что им безразлично, а бизнес показывает, что и он безответственный. Потому что вместо того, чтоб отказать в обслуживании тем, кто без маски в помещении, их обслуживают. И тут ничего личного, ведь это просто бизнес. Такой вот наш украинский бизнес. А потом эти же люди так же безответственно выбирают власть и удивляются, что уровень их жизни низок. Но все в жизни взаимосвязано. И то, что сегодня кто-то в помещении будет без маски связано с тем, что завтра кого-то понесут на кладбище из-за того, что его убил коронавирус. Глупо плевать на себя, но зачем же брать грех на душу и кого-то другого подвергать смертельной опасности? Делайте выводы.

Джерело: блог Борислава Берези

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