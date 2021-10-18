Про перспективи електронного голосування в Україні

У нас немає довіри до влади і до того, що результати електронного голосування будуть відповідати реальності

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Я пообщался с эстонским журналистом. В итоге, речь зашла о местных выборах и о электронном голосовании. Дело в том, что в Эстонии сегодня последний день выборов в местное самоуправление. Всю неделю можно было голосовать через электронную форму, а в воскресенье, можно проголосовать исключительно лично, но зато на любом избирательном участке своего избирательного округа волости или города. Я спросил его о доверии в Эстонии к результатам электронного голосования.

– У нас доверяют результатам. Да, в теории есть угроза, что на результаты могут попробовать влиять хакеры. Но такая доля вероятности крайне мала. Не забывайте, что у нас столь высокая компетенция в защите данных, что именно в Таллинне расположен Центр киберобороны НАТО, который занимается всеми вопросами и проблемами кибербезопасности стран Альянса. И доверие к власти очень высоко. Мы уверены, что власть не посмеет вмешиваться в результаты голосования или манипулировать данными в своих интересах. Это основа всего. У нас власть не идеальная, но мы знаем, что у нас невозможно подобное, как мы видели на выборах в России, когда данные банально сфальсифицировали в интересах Кремля.

– У нас нет доверия к власти и нет доверия к тому, что результаты электронного голосования будут соответствовать реальности. Власть в лице Зеленского, Ермака, Арахамии и других людей так часто врала и их так много раз ловили на этом, что о доверии к ним смешно говорить. Об общественном доверии к подобным вариантам голосованиям, которые будут контролироваться властью, не может быть и речи.

– Это потому, что вы понимаете, что ваша власть точно будет манипулировать в своих интересах. Поэтому не доверяете. Я был у вас на выборах в Умани в 2019 году и видел, что там было. Ваши люди продают свои голоса без всяких манипуляций. Был я на довыборах и поеду 31 октября опять к вам. Не думаю, что сейчас что-то сильно изменится в подходах. Вот, потому вы и не верите. Но проблема не только в том, что вы, украинцы, не доверяете власти, но и в том, что власть у вас это не сила для того, чтоб сделать государство сильнее, а возможность для большинства представителей власти обеспечить свои личные потребности. Вам необходимо поменять подход. Повзрослеть.

– Да, у нас часто говорят именно о том, что украинцы должны повзрослеть.

– Слава, вам надо не говорить, а взрослеть. И тогда у вас появится власть, которая не посмеет вмешиваться в голосование. Не на пустом месте появится. Вы тогда сможете избрать власть из себе подобных. Но уже из взрослых.

Нечего к этому добавить. Он прав. И, как доказательство, – это то, что в Эстонии государство работает, к судам и власти есть доверие, а за коррупцию наказывают. А у нас... А ,как у нас, вы и сами знаете.

Джерело: блог Борислава Берези

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