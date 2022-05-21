Росіяни цього не зрозуміють. Чому Україна пишається героями з «Азовсталі»

Ми цінуємо кожне життя наших воїнів

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Израильская армия известна во всем мире своими высокими боевыми характеристиками, технологичностью и... трепетным отношением к жизни каждого своего солдата. Да, именно жизнь солдата и его выживание – это то, что важно для руководства и для обычных граждан Израиля. Поэтому, если израильский солдат попал в плен, то армия ставит для него всего одну задачу – выжить! Для своего выживания он может озвучивать все, что знает или требуют от него. Он может даже рассказать об операциях и задачах, которые поставлены перед его подразделением. Ведь любые операции и задачи можно изменить, а оживить человека невозможно. Поэтому все для выживания. И если израильский солдат попал в окружение, а для выживания надо сдаться в плен, то делается все, чтоб жизнь солдата была спасена. Потому что жизнь каждого гражданина для Израиля бесценна.

Эту аксиому прекрасно иллюстрирует история с Гиладом Шалитом, которого захватили палестинские террористы. Какой ценой его вернули? Одного израильтянина обменяли на 1027 палестинцев — его судьба стала делом государственной важности. И каждый израильтянин знает, что его Родина сделает все, чтобы спасти ему жизнь. Поэтому каждый воин бьется за Израиль по максимуму.

Да, для Израиля самое главное – это жизни его граждан. Так повлиял Холокост, когда нацисты истребили 6 миллионов евреев. Как сказал мне один маститый израильский политик – Нас слишком мало, чтоб мы могли не ценить жизнь хоть одного нашего гражданина. Его жизнь – это главная ценность. Если государство не ценит жизни своих граждан, то зачем существовать такому государству?

И эта жизненная философия нам близка. Именно поэтому для нас является и остается героем каждый защитник Азовстали. Мы ценим каждую жизнь наших воинов. Мы скорбим по каждому погибшему. Мы помним их всех и гордимся их героизмом. Это одно из основных отличий нас от рашистов. Мы любим и ценим своих воинов. Не на словах, а на деле. Для Кремля, военные – это расходный материал. Для нас каждая жизнь воина – безусловная ценность и сдача в плен из-за невозможности вести войну – это не позор, а еще одна возможность спасти жизнь гражданину Украины. Россиянам это не понять. Им привычнее «бабы еще нарожают». А мы гордимся своими героями. Мы просто другие. Нам безразлично о чем квакают жабы на болотах, нам важно быть людьми. И мы воюем, чтоб оставаться собой, а не стать подобными оркам. Поэтому слава каждому воину Азовстали! Они смогли совершить невозможное и прекратили сопротивление лишь после прямого приказа. Они наши братья и сестры. Они часть нас. Они часть новейшей истории Украины. И мы ждем, когда наши герои вернутся.

Слава воинам Украины! Героям Слава!

Джерело: блог Борислава Берези

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