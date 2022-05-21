  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус
    Думки вголос

    Росіяни цього не зрозуміють. Чому Україна пишається героями з «Азовсталі»

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські військові у Маріуполі змогли зробити неможливе і припинили опір лише після прямого наказу - Росіяни цього не зрозуміють. Чому Україна пишається героями з «Азовсталі»
    Українські військові у Маріуполі змогли зробити неможливе і припинили опір лише після прямого наказу
    фото: Дмитро Козацький

    Ми цінуємо кожне життя наших воїнів

    Мовою оригіналу

    Израильская армия известна во всем мире своими высокими боевыми характеристиками, технологичностью и... трепетным отношением к жизни каждого своего солдата. Да, именно жизнь солдата и его выживание – это то, что важно для руководства и для обычных граждан Израиля. Поэтому, если израильский солдат попал в плен, то армия ставит для него всего одну задачу – выжить! Для своего выживания он может озвучивать все, что знает или требуют от него. Он может даже рассказать об операциях и задачах, которые поставлены перед его подразделением. Ведь любые операции и задачи можно изменить, а оживить человека невозможно. Поэтому все для выживания. И если израильский солдат попал в окружение, а для выживания надо сдаться в плен, то делается все, чтоб жизнь солдата была спасена. Потому что жизнь каждого гражданина для Израиля бесценна.

    Эту аксиому прекрасно иллюстрирует история с Гиладом Шалитом, которого захватили палестинские террористы. Какой ценой его вернули? Одного израильтянина обменяли на 1027 палестинцев — его судьба стала делом государственной важности. И каждый израильтянин знает, что его Родина сделает все, чтобы спасти ему жизнь. Поэтому каждый воин бьется за Израиль по максимуму.

    Да, для Израиля самое главное – это жизни его граждан. Так повлиял Холокост, когда нацисты истребили 6 миллионов евреев. Как сказал мне один маститый израильский политик – Нас слишком мало, чтоб мы могли не ценить жизнь хоть одного нашего гражданина. Его жизнь – это главная ценность. Если государство не ценит жизни своих граждан, то зачем существовать такому государству?

    И эта жизненная философия нам близка. Именно поэтому для нас является и остается героем каждый защитник Азовстали. Мы ценим каждую жизнь наших воинов. Мы скорбим по каждому погибшему. Мы помним их всех и гордимся их героизмом. Это одно из основных отличий нас от рашистов. Мы любим и ценим своих воинов. Не на словах, а на деле. Для Кремля, военные – это расходный материал. Для нас каждая жизнь воина – безусловная ценность и сдача в плен из-за невозможности вести войну – это не позор, а еще одна возможность спасти жизнь гражданину Украины. Россиянам это не понять. Им привычнее «бабы еще нарожают». А мы гордимся своими героями. Мы просто другие. Нам безразлично о чем квакают жабы на болотах, нам важно быть людьми. И мы воюем, чтоб оставаться собой, а не стать подобными оркам. Поэтому слава каждому воину Азовстали! Они смогли совершить невозможное и прекратили сопротивление лишь после прямого приказа. Они наши братья и сестры. Они часть нас. Они часть новейшей истории Украины. И мы ждем, когда наши герои вернутся.

    Слава воинам Украины! Героям Слава!

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Олександр Данилюк
    Олександр Данилюк

    Екссекретар РНБО України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни цього не зрозуміють. Чому Україна пишається героями з «Азовсталі»