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    У Росії горів найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики (відео)

    Стовп чорного диму було видно з усіх куточків міста - У Росії горів найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики (відео)
    Стовп чорного диму було видно з усіх куточків міста
    фото: msk1.ru

    У підмосковному Жуковському спалахнула пожежа на території Центрального аерогідродинамічного інституту

    У суботу, 21 травня, в підмосковному Жуковському спалахнула сильна пожежа на території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ) повідомляють російські ЗМІ. Це найбільший дослідницький центр РФ у галузі авіації та космонавтики.

    Чорний стовп диму було видно в різних частинах міста. Пізніше журналісти повідомили про те, що на території інституту, розташованого на вулиці Жуковського, близько 9 години ранку за місцевим часом спалахнула трансформаторна підстанція площею 30 квадратних метрів.

    Опісля джерело з ЦАГІ заявило ЗМІ, що вогонь на території інституту загасили, а пожежу на трансформаторній підстанції ліквідовано. Даних про постраждалих не надходило.

    Що спричинило загоряння, наразі з'ясовують правоохоронці.

    Нагадаємо, раніше Росія визнала, що біля Бєлгорода горіли військові склади.

    30 квітня бєлгородці чули «хлопки» над містом, а жителів міста лякали обстрілами з боку України.

    1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

    11 травня було обстріляне прикордонне село Солохи, під час обстрілу, як повідомив губернатор регіону, загинула одна людина.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗМІ війна військові Україна село окупація час #stoprussia
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    У Росії горів найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики (відео)