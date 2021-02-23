Тіна Кароль стане кандидатом в народні депутати від партії влади на Черкащині?

А ще пішли чутки про те, що і Олег Винник не проти спробувати себе кандидатом в нардепи

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Новости со Скичковщины. На днях в Черкасской области был проведен закрытый опрос. На нем тестировались кандидаты в народные депутаты, которых партия власти думает выдвигать на довыборах в октябре по 197 округу.

Так вот среди кандидатов появилась Тина Кароль и она рассматривается, как кандидат номер один. Не знаю договорились ли уже с ней, но в списке кандидатов ее внесли. А ещё пошли слухи о том, что и Олег Винник не против попробовать себя в кандидатах в нардепы. Веселуха набирает скорость.

В том же опросе было вопрос довольны или не довольны президентом, ВР и премьером местные жители. Зеленским довольны или скорее довольны 27%. У Шмыгаля этот показатель равен 5%. Но самое весёлое это отношение к ВР у избирателей 197 округа. Довольны или скорее довольны ВР всего 3%. При этом не смогли определиться с ответом 23%, а недовольны или скорее недовольны 74%. Феноменальные люди. Сначала они сами выбирают в ВР разных шоуменов, клоунов, насильников и других некомпетентных типов, а потом почему-то недовольны ВР. Может стоит критически мыслить и тщательно анализировать кандидатов, чтоб потом ВР пользовалась бы большими поддержкой и доверием?

Хотя последние соцопросы и фокус-группы показывают, что это тяжело для большинства наших избирателей. Значит бег по грабельному полю продолжается. И пока люди не поумнеют, то и хорошо жить не будут. Причинно-следственную связь никто не отменял.

Джерело: блог Борислава Берези

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