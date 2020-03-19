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    Думки вголос

    У США політики завжди об'єднуються в період криз і національних катастроф

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    У США політики завжди об'єднуються в період криз і національних катастроф

    Америка - не Україна

    Мовою оригіналу

    Посмотрел на Foxnews пресс-конференцию губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Начнем с того, что несмотря на известную личную взаимную неприязнь президента США и губернатора, но начал он со слов, что между ними есть диалог. И несмотря на то, что у них на многое диаметрально противоположные взгляды, но сейчас они «на войне против коронавируса» и надо взаимодействовать. Поэтому у них есть конструктивный диалог и взаимодействие. Ведь цена вопроса - это жизни и здоровье американцев. Да, в США принято всегда объединяться в период кризисов и национальных катастроф. А COVID-19 как раз такой случай. И этому хорошо бы поучиться нашему президенту Зеленскому, но подозреваю, что он на подобное не способен вследствие некомпетентности и не понимания своей миссии. Ладно это лирика. Но я бы хотел в этом ошибиться и увидеть, как президент не олигархов у себя собирает, а политиков и ЛОМов, в том числе оппозиционных, для объединения усилий.

    Затем, губернатор сообщил о мерах, которые вводятся. Во-первых Дональд Трамп поддержал идею развернуть несколько мобильных госпиталей в округе Нью-Йорка, а к побережью города подойдет карабль-госпиталь на тысячу мест. Предполагаю, что это вооружённые силы подключаются. Далее губернатор, от имени власти, попросил на добровольной основе все бизнесы работать из дома. Сообщил и о том, что все рестораны и бары закрыты и будут работать исключительно на вынос и на доставку. Кроме того закрыты школы и коледжи. Бродвейские шоу, все спортивные и развлекательные мероприятия отменены.

    Затем он перешёл к медобеспечению. В штате Нью-Йорк увеличивают количество больничных коек. Есть 50 000, а требуется 100 000. А еще они собираются временно уменьшить ограничение по допустимому соотношению больной/площадь палаты. Это делается, чтобы поставить в больницах дополнительные койки. Технически верное решение. Ещё нужны будут 30 000 систем жизнеобеспечения. На сегодняшний день у них есть лишь 3000. Интересно, а сколько таких систем в Украине и на сколько их планируют увеличить? Временно будет уменьшено количество работающих госслужащих на 50% с сохранением зарплаты. Все, кто обеспечивают жизнь в штате и важные направления, продолжают работать в обычном режиме. Полиция, пожарные, аптеки, продуктовые магазины доставка и тд. А еще создают резерв из студентов медвузов, медсестер и докторов которые ушли на пенсию.

    Власти все силы бросают на то что бы не допустить волну (большой всплеск) заболевших и готовятся к тому чтоб была возможность оказать помощь, как можно большему количеству граждан.

    И что особенно нравится американцам, так это то, что почти каждый день проходят такие пресс-конференции от губернатора или мэра Нью-Йорка. Не видосики, а именно пресс-конференции. С очень непростыми вопросами и ответами на них. Но это Америка, детка. Не Украина. И надеюсь, что такие традиции со временем и у нас станут нормой. Тогда количество #недоразуменделей будет значительно меньше.

    PS И да, метро никто не закрыл. Почему? Потому что работники госпиталей, полицейские, продавцы в магазинах и аптеках, сотрудники мэрии и пожарные, а так же все остальные жители Нью-Йорка должны, как-то добираться до работы. И функция местной власти им в этом помогать. Это приватный ответ одного из сотрудников офиса мера Нью-Йорка. Живите теперь с этим.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США Дональд Трамп Нью-Йорк коронавірус
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