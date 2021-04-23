В Кремлі заявили, що США та Росія повернулися в епоху «холодної війни»

Медведєв заявив, що США та Росія повернулися в епоху «холодної війни»

Медведєв згадав про Карибську кризу 1962 року

Відносини Росії та США за останні роки по суті повернулися в епоху «холодної війни», а санкції та конфліктне протиборство ведуть до «перманентної нестабільності» в світі. Про це заявив заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв.

«За останні роки відносини Росії та США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, по суті – повернулися в епоху «холодної війни». Списку санкцій тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів – все це ввергає світ в стан перманентної нестабільності», – йдеться в тексті.

За словами заступника голови Радбезу, «Росія сьогодні, як і СРСР в минулому, завжди була в стані тієї, яка наздоганяє Сполучені Штати за рівнем загроз опонентові». Він згадав про Карибську кризу 1962 року.

Він вважає, що ситуація, яка перебуває «за п'ять хвилин від війни», була врятована лідерами двох наддержав, що зберегли тверезість оцінки ситуації, що визнали та прийняли «мудрість» компромісу, а отже – готовими йти на поступки», додав він.

«У будь-якому випадку між СРСР і США був рівноправний діалог, здійснюється не через мову погроз і ультиматумів», – резюмував Медведєв.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися через ескалацію на Донбасі.

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