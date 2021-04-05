МЗС України проти денонсації «Харківських угод»

21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди

21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди

Договір є доказом порушення Росією взятих на себе зобов'язань

Міністерство закордонних справ проти денонсації «Харківських угод», оскільки даний договір фіксує порушення Росією взятих на себе зобов'язань у зв'язку з тимчасовою окупацією Криму.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС зазначили, що Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про перебування Чорноморського флоту на території України в березні 2014 року. Це було зроблено, щоб уникнути відповідальності за захоплення Криму.

«Україна не визнала цю денонсації. Ми продовжуємо вважати угоду чинною, оскільки вона фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов'язань на тлі тимчасової окупації Кримського півострова», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що угода фіксує тимчасовий характер базування чорноморського флоту, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєння та визначає місця тимчасової дислокації, а також зобов'язує військові формування флоту поважати суверенітет і законодавство України.

«Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань залучення Росії до відповідальності і компенсації збитків за окупацію Криму. Не забуваємо, що за розміщення ЧФ Росія несе перед Україною також фінансові зобов'язання. Ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів», – пояснив Ніколенко.

У МЗС заявили, що вчинивши збройну агресію і окупувавши частину української території, Росія порушила численні норми міжнародного права, зокрема двосторонні договори.

«Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також й до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ», - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані «Харківські угоди» про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за «Харківські угоди».

12 березня головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

16 березня СБУ провела обшуки у парламенті, уряді, МЗС і РНБО, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих Харківських угод.

У Верховній Раді запропонували законодавчо денонсувати «Харківські угоди».