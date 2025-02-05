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«Призову підлягають всі юнаки з 18 років». Ексміністр оборони Латвії розказав про підготовку до війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Призову підлягають всі юнаки з 18 років». Ексміністр оборони Латвії розказав про підготовку до війни
Артіс Пабрікс зауважив, що призовники у Латвії отримують €600 на місяць
фото: EPA

«У тебе є вибір, але служити ти будеш у будь-якому разі»

Латвія відновила обов’язковий військовий призов, щоб зміцнити свою обороноздатність. З 2024 року всі юнаки віком від 18 до 26 років підлягають строковій службі тривалістю 11 місяців. Про це розповів колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю «Главкому». 

«Наша армія складається з п’яти бригад: одна  – професійна механізована бригада і чотири бригади Земессардзе, Національної гвардії, тобто в принципі це добровольці, але вони є інтегрованою частиною нашої оборонної системи. Минулого року ми поновили призов юнаків до армії», – зауважив ексміністр оборони. 

Артіс Пабрікс розповів, що у Латвії призивають юнаків віком від 18 до 26 років на службу тривалістю 11 місяців: «Ми не можемо призвати відразу всіх, оскільки не маємо можливостей для хорошої підготовки такої великої кількості людей, бракує інструкторів тощо. У перший рік було призвано тільки 600 новобранців. Через два роки в Латвії призиватимуть близько чотирьох тисяч чоловіків протягом року (призовна кампанія двічі на рік – навесні та восени)».

Як повідомив ексміністр оборони, армійська система в Латвії побудована так, щоб новобранці могли проходити службу максимально комфортно – їм дозволяється обирати зручний час призову, а також служити в частинах, розташованих неподалік місця проживання.

«Молоді люди можуть обрати час, коли їм буде зручно проходити службу. До прикладу, хтось хоче після закінчення школи вчитися в університеті – значить, він сам визначить, що буде призиватися у 22 чи 23 роки. Якщо молодий чоловік у цьому віковому діапазоні не хоче бути призваним, він може добровільно підписати контракт з Національною гвардією на п’ять років. Отже, у тебе є вибір, але служити ти будеш у будь-якому разі», – розповів Пабрікс.

До того ж, як зауважив ексміністр, строкова служба в країні організована за принципом стандартного робочого тижня. За його словами, строковики мають можливість повертатися додому на вихідні. Зокрема, Латвія платить зарплатню призовникам – €600 на місяць:

«Вважаю, що для юнака після школи, поки він не стане спеціалістом у своїй цивільній професії, це непогані гроші. А після закінчення терміну строкової служби держава дає кожному €1100. Принцип такий: молодий чоловік має право на оплачувану відпустку. Держава також оплачує потім тим, хто пройшов строкову службу, деякі студії у вищих навчальних закладах країни».

Ексміністр оборони Латвії зазначив, що держава прагне зробити службу для призовників максимально комфортною. З цією метою новобранцям надається можливість приходити групами, якщо вони хочуть служити разом із друзями.

«Така сама система і у Фінляндії. Це і по-людськи правильне рішення, і раціональне, адже наша країна невелика, є мережа територіальних батальйонів, і ти можеш служити близько до місця проживання. Скажімо, якщо твій дім в Юрмалі, то ти служитимеш у батальйоні, який захищає Юрмалу. Звісно, це не означає, що у випадку війни твій батальйон служитиме саме в цьому місті», – пояснив Пабрікс.

Зокрема, за словами ексміністра, у Латвії запроваджена військова підготовка для старшокласників у всіх загальноосвітніх школах: учні 10-11 класів раз на місяць присвячують день вивченню військової справи. Крім того, у країні діє програма підготовки резервістів, яка дає можливість всім охочим пройти тритижневі курси у військовому таборі, щоб здобути базові навички на випадок воєнної ситуації чи кризи.

Артіс Пабрікс підсумував: «Ми в Латвії дуже відповідально підходимо до можливих військових викликів. У нас є хороший і правильний девіз: «Наша країна – наша відповідальність»».

Нагадаємо, що Європа демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Литва, наприклад, готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ. Тим часом у Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення «тіньового флоту» Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

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Теги: Міноборони армія війна Латвія військові навчання призов до армії військові

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