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Втрати ворога станом на 1 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 1 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20653 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1430 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 лютого втратила

  • особового складу – близько 839040 (+1430) осіб,
  • танків – 9802 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 20653 (+22) од,
  • артилерійських систем – 22493 (+48) од,
  • РСЗВ – 1266 (+1) од,
  • засоби ППО – 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23694 (+121),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35629 (+77) од,
  • спеціальна техніка – 3727 (+1).
Втрати ворога станом на 1 лютого
Втрати ворога станом на 1 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 лютого

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них п'ять рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 1 лютого
Активність флоту окупантів станом на 1 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1074-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати Генштаб війна

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