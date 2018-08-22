Україна на другому плані. Що вирішили Путін і Меркель?

Роман Безсмертний Громадський діяч, народний депутат України (1994–2004), заступник Глави Секретаріату Президента України (2007–2008), колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

Роман Безсмертний

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Ця зустріч щодо визначення зон впливу. І, безсумнівно, новий формат світової політики

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На смену встречам «без галстуков» пришли непротоколируемые разговоры тет-а-тет. По таким встречам нет никаких официальных документов и поручений. Все последствия мы наблюдаем постфактум. Так было после встречи Путина с Трампом в Хельсинки. Во время таких переговоров устанавливаются зоны сотрудничества, конкуренции, противостояния и зоны – «белые пятна».

В разговорах Меркель и Путина Украина отходит на второй план. В приоритете – экономические вопросы. К этому сотрудничеству Берлин и Москву подталкивает Вашингтон. Из-за позиции США претерпел потрясения целый ряд проектов в Сирии, Иране и самой России. А тут еще и появилась информация об очередных санкциях против тех, кто будет заниматься Северным потоком-2.

Впрочем, говорить о сближении Германии и России в противовес США все же не стоит. Речь идет скорее именно о выработке общих позиций. России крайне необходимы европейские партнеры. Это касается не только Северного потока-2, но и Керченского моста. Его достройка, возведение железнодорожной линии, полностью зависит от голландских, французских и австрийских предприятий.

Нет ничего удивительного в том, что Путин танцует с министром иностранных дел Австрии. Ведь ее муж сотрудничает с энергокомпанией OMV – одним из крупнейших европейских партнеров «Газпрома». Эта фирма участвует в строительстве Северного потока-2. Интересы сторон очевидны.

Что касается Украины на встрече Путин-Меркель. Стороны должны были обсудить урегулирование ситуации в Донбассе и введение миротворцев. Что мы слышим после встречи? «Стороны сожалеют о пробуксовке процесса имплементации Минских договоренностей» устами Пескова. Он текст этих договоренностей читал? Или забыл? Никто уже не обращает внимания на качественную составляющую «Минска». Очевидно, этот вопрос вообще серьезно не прорабатывался к этой встрече.

Что на самом деле хорошо, так это то, что немецкий канцлер подняла вопрос освобождения Сенцова. Убежден, что это наконец победа именно украинской стороны.

Джерело: inforesist

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