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    У світі

    Екс-адвоката Трампа відпустили під заставу у 500 тисяч доларів

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    Адвокат Майкл Коен - Екс-адвоката Трампа відпустили під заставу у 500 тисяч доларів
    Адвокат Майкл Коен

    Вирок у справі Коена оголосять 12 грудня

    Екс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коена, який визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення, федеральний суд Манхеттена відпустив під заставу у 500 тисяч доларів.

    Про це повідомляє AP.

    Зазначається, що вирок у справі Коена оголосять 12 грудня.

    Як повідомлялось, екс-адвокат президента США під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням Трампа.

    Коен підкреслив, що «в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост» запобіг публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його передвиборчій кампанії.

    За словами федерального судді, він заявив на судовому засіданні, що заплатив 130 і 150 тис доларів двом жінкам з основною метою вплинути на вибори.

    Напередодні стало відомо, що Коен погодився укласти угоду з федеральними прокурорами Південного округу Нью-Йорка про визнання провини.

    Нагадаємо, екс-адвоката президента США Майкла Коена підозрюють в незаконному отриманні кредитів на $20 млн.

    Раніше повідомлялося, що проти Коена проводиться розслідування на предмет можливих махінацій з виплатою податків, а також отримання банківських кредитів.

    У квітні ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа Майкла Коена, вилучивши документацію, пов'язану зі скандалом навколо зв'язків президента з порноакторкою. Серед документів були також електронні листи, податкові документи та записи, пов'язані з перерахуванням грошей. Водночас, за повідомленнями, були також ділові записи та листування між Коеном і Трампом.

    Тепер юриста підозрюють у фальсифікації, банківських махінаціях і фінансових порушеннях, пов'язаних з передвиборчою кампанією нинішнього президента США.

    Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що Коен таємно записав розмову з Трампом, в якій йшлося про виплати колишній моделі Playboy, яка заявила про роман з Трампом.

    Трамп розкритикував дії свого екс-адвоката Майкла Коена, який нібито записав розмову з Трампом стосовно виплати колишній моделі Playboy, яка заявляла про роман з нинішнім президентом США.

    Трамп назвав «немислимим» та «можливо незаконним» те, що адвокат записував розмову з клієнтом.

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