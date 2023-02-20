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Як Байден добирався в Україну: ЗМІ повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як Байден добирався в Україну: ЗМІ повідомили деталі
фото: Reuters

Візит Байдена до Києва було проведено таємно з міркувань безпеки

Президент США Джо Байден прибув до Києва потягом. Подорож американського лідера трималася в секреті до останнього. Про це пише The New York Times.

«Байден здійснив секретну поїздку до обложеної столиці України в понеділок, прибувши туди після годинної поїздки поїздом від кордону з Польщею», – повідомляє видання.

За даними журналістів, візит Байдена до Києва було проведено таємно з міркувань безпеки. Президент США залишив Вашингтон без попередження після того, як він і його дружина повечеряли в ресторані в суботу ввечері.

Як уточнюється у статті, Байден вже публічно планував прибути до Варшави у вівторок вранці із дводенним візитом, і офіційні особи неодноразово заперечували, що є якісь інші плани, які вони могли б оголосити про поїздку в Україну.

Як зазначається, Білий дім у неділю ввечері опублікував розклад Байдена на понеділок, 20 лютого, в якому президент США все ще перебуває у Вашингтоні і ввечері вирушає до Варшави, «хоч насправді він уже перебував за півсвіту».

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять Герої Небесної сотні на Михайлівській площі. 

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Теги: президент дружина Вашингтон Джозеф Байден

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