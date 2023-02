«Сильний знак Путіну» – німецький журналіст повідомив про візит Байдена до Києва

До Києва сьогодні, 20 лютого, приїхав з неоголошеним візитом президент США Джо Байден. Про це повідомив журналіст німецького таблоїду Bild Юліан Ріпке.

«Байден у Києві – місті, яке мало вже 360 днів перебувати під контролем Росії. Який сильний знак диктатору Путіну!» – написав Ріпке.

Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin.