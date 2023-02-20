«Сильний знак Путіну» – німецький журналіст повідомив про візит Байдена до Києва

Наразі офіційно інформації про візит президента США немає

До Києва сьогодні, 20 лютого, приїхав з неоголошеним візитом президент США Джо Байден. Про це повідомив журналіст німецького таблоїду Bild Юліан Ріпке.

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«Байден у Києві – місті, яке мало вже 360 днів перебувати під контролем Росії. Який сильний знак диктатору Путіну!» – написав Ріпке.

Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin. Будь ласка, читайте текст після реклами February 20, 2023

Наразі офіційно інформації про візит президента США немає.

Нагадаємо, про візит американського лідера до столиці України раніше повідомила низка ЗМІ. Уздовж українсько-польського кордону курсує стратегічно-розвідувальна авіація США.

Також МЗС анонсувало візит важливого гостя до Києва.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.