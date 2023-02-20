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«Сильний знак Путіну» – німецький журналіст повідомив про візит Байдена до Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Сильний знак Путіну» – німецький журналіст повідомив про візит Байдена до Києва
фото з відкритих джерел

Наразі офіційно інформації про візит президента США немає 

До Києва сьогодні, 20 лютого, приїхав з неоголошеним візитом президент США Джо Байден. Про це повідомив журналіст німецького таблоїду Bild Юліан Ріпке.

«Байден у Києві – місті, яке мало вже 360 днів перебувати під контролем Росії. Який сильний знак диктатору Путіну!» – написав Ріпке.

Наразі офіційно інформації про візит президента США немає.

Нагадаємо, про візит американського лідера до столиці України раніше повідомила низка ЗМІ. Уздовж українсько-польського кордону курсує стратегічно-розвідувальна авіація США.

Також МЗС анонсувало візит важливого гостя до Києва.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.

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Теги: журналіст президент авіація Джозеф Байден США

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