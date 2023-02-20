«Сильний знак Путіну» – німецький журналіст повідомив про візит Байдена до Києва
Наразі офіційно інформації про візит президента США немає
До Києва сьогодні, 20 лютого, приїхав з неоголошеним візитом президент США Джо Байден. Про це повідомив журналіст німецького таблоїду Bild Юліан Ріпке.
«Байден у Києві – місті, яке мало вже 360 днів перебувати під контролем Росії. Який сильний знак диктатору Путіну!» – написав Ріпке.
Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 20, 2023
Наразі офіційно інформації про візит президента США немає.
Нагадаємо, про візит американського лідера до столиці України раніше повідомила низка ЗМІ. Уздовж українсько-польського кордону курсує стратегічно-розвідувальна авіація США.
Також МЗС анонсувало візит важливого гостя до Києва.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.
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