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Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії 

Для чого в армії потрібні жінки

glavcom.ua
Жоден найкращий командир не мотивує бійців так, як звичайна дівчинка
фото: facebook.com/bilozerska

Кілька слів про те, як влаштована чоловіча психологія

А давайте я вам розповім, для чого в армії потрібні жінки.

Ну, всі вже знають, що вони можуть робити те саме, що й чоловіки. З цього, за простою логікою, нібито випливає, що все, що можуть робити в армії жінки, можуть і чоловіки.

Багато років тому один ветеран-унсовець сказав мені, що ніколи не взяв би до бойового підрозділу жінку. Аргументував приблизно так: все, що вміє жінка, вміє й чоловік, при цьому хлопець майже завжди буде фізично сильніший і з ним не виникне проблем у побуті, як то необхідності одному бійцю ходити в туалет окремо від інших.

Тим не менш, є принаймні одна річ, в якій хлопці дівчат ніколи не замінять. І йдеться тут зовсім не про здатність народжувати дітей, а про те, що необхідне саме на війні.

Отже, налаштовуємось на позитив і читаємо далі.

Коли наш підрозділ буває на ППД, ми щоранку бігаємо 3 км. Ті, хто тимчасово за станом здоров'я не можуть бігати, займаються в цей час іншою фізичною активністю. Особисто я, якщо чесно, ці пробіжки здебільшого сачкую, і на це закривають очі, бо знають, що я щовечора бігаю по 6-8 км (один раз вже пробігла і 10). А зранку не можу, зранку в очах тьмяніє і на потилицю тисне, а в голові одна думка – як сповзти по стіночці і доспати, можна навіть у вертикальному положенні

Але іноді, з моральних міркувань, я себе пересилюю і бігаю разом з усіма. І помітила одну цікаву річ. У хлопців різні фізичні кондиції. Є професійні спортсмени, які одразу чухнули вперед – і нема їх. Прибігають першими завжди ті самі 3-5-10 людей. А всі решта розтягуються в неструнку колону довжиною на півмаршруту. І біжать собі, хто як може.

Так от, коли я уперше бігла разом з усіма, вони ще цього, здається, не вкурили і бігли в своєму звичному темпі, ну, і я з ними, прибігла десь в останній третині, але далеко не останньою (а бігаю ж, самі розумієте, повільно). А потім вони мене «помітили». І почалося.

Боєць може бути немолодим, у нього може бути зайва вага або недоліковані травми чи поранення. Але справа честі для нього – обігнати мене От буквально для кожного. Вони або викладаються одразу, або, навпаки, економлять сили, а ближче до кінця роблять ривок і обганяють мене. В результаті весь батальйон – певніше, та його частина, кому важко або хто лінувався – почав бігати набагато швидше Таким чином одна жінка, яка повільно собі біжить в міру своїх можливостей, піднімає рівень фізпідготовки цілого бату :))))

На бойових, завжди і всюди, відбувається те саме. Ну, в нас усі добровольці, боягузів завідомо нема. Але в цілому по війську боягузи і просто нерішучі, звісно, трапляються. Але проста присутність поруч жінки обертає їх на Рембо. Так влаштована чоловіча психологія. Жоден найкращий командир не мотивує бійців так, як звичайна дівчинка. А якщо дівча ще й мале й худе – взагалі джекпот

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ветеран жінка чоловік солдат

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