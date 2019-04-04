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    Думки вголос

    Порошенко має зробити висновки зі свого результату в першому турі

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Порошенко має зробити висновки зі свого результату в першому турі
    Петро Порошенко

    «За все хороше» Порошенка слід було добряче поставити на місце

    Насправді, височезний відсоток голосів за Зеленського - це дуже круто.

    Це краще, ніж перемога Порошенка у першому турі. Краще, ніж вихід у другий тур ПАП і Зе з мінімальним відривом один від одного. Краще, ніж вихід у другий тур Порошенка і Тимошенко і їхнє подальше взаємне «мочилово».

    Чому? Бо Пороха слід було добряче «макнути», чи пак полякати. І це було зроблено на 5 балів.
    Тому що він не Месія, а натуральне «менше зло». Тому, що мене відсотків на 80 влаштовує його зовнішня політика і абсолютно не влаштовує внутрішня. Тому що навіть з трьох його «коронок» - Армія, Мова, Віра - в мене немає до нього претензій тільки в питаннях віри, бо Томос - явище історичної, державотворчої ваги, потужніше за 10 безвізів. Кажу зараз навіть не як християнка, а як українка, яка не хоче, щоб пенсіонери по селах голосували за того, за кого скаже Путін вустами РПЦшного батюшки.

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    Що ж до мови - у нас досі немає якісного україномовного продукту і занадто повільно витісняється російська пропаганда, а це, як не крути, неправильна державна політика.

    Щодо армії - хоча її розвиток порівняно з 2014-2015 рр. справді величезний, вона є невід'ємною частиною нашого наскрізь корумпованого суспільства. І оскільки армія порівняно з іншими суспільними інститутами структура більш закрита, в тому числі від громадського контролю - припускаю, що корупції у її верхівках навіть більше. І дуже багато, звісно, нікому не потрібних совкових паперів

    Про внутрішню політику Порошенка навіть писати нічого не хочу - самі все знаєте.

    Коротше, «за все хороше» його слід було добряче поставити на місце.

    Поставили - і досить. Сподіваюся, висновки він зробив.

    Тепер - так, тепер треба стиснути зуби і обрати його на другий термін. І хай керує - під невсипущим контролем і громадським тиском «партії Майдану».

    І виростити, нарешті, за ці 5 років нові обличчя, з якими ми, зрештою, виграємо і закінчимо цю війну. Бо Зеленський - актор талановитий, але хто його режисер? Навіть якщо розуміти мої слова буквально, то режисер «Слуги народу» Олексій Кирющенко - громадянин Росії, який проживає в Москві.

    Принагідно закликаю Порошенка перестати гратися в олігархічні ігри і припинити чубитися з Коломойським, заслуги якого перед державою у 2014 році не викликають сумніву. Боротися з олігархами, звичайно, треба, але якщо вже починати не з себе, то хоча б із тих, хто в 2014-му підтримував бойовиків на Донбасі, а тепер багатіє...

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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