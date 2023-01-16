Головна Думки вголос Олена Білозерська
search button user button menu button
Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії 

Ситуація на фронті нагадує Першу світову. Тільки з дронами і тепловізорами

glavcom.ua
Війна де-факто перетворилася на артилерійську. І снарядний голод, якщо він є, неможливо компенсувати нічим
фото: facebook/Олена Білозерська

Щодо кадрових перестановок у вищому військовому керівництві Росії

Наскільки я розумію, Путін до останнього не хотів задіювати у війні проти України велику кількість мобілізованих – для того, щоб війна не торкнулася більшості росіян, фізично та економічно. Щоб не викликати незадоволення діями влади. Пересічний росіянин не цінує свободи, але цінує стабільність та добробут. Протягом правління Путіна росіянам (принаймні мешканцям великих міст, де можливі заворушення) жилося в цьому плані досить непогано. І він не хоче, щоб вони помітили якесь погіршення.

Троє бєспрєдєльщиків – Пригожин, Кадиров і Суровікін – вочевидь, переконали Путіна, що своїми неконвенційними методами ведення війни зможуть швидко поставити Україну на коліна. Як бачимо, всі троє зганьбилися. Суровікін пообіцяв виморозити Україну ракетами – а домігся лише збільшення поставок західного озброєння і підвищення градусу ненависті в українців. Якщо тепер стане менше ракетних обстрілів інфраструктури – це означатиме, що ракет у росіян поменшало, внаслідок чого поменшало Суровікіна. Пригожин, скільки не розмахував кувалдою, зі своїми з/к не зміг взяти Бахмут і переключився на крихітний (12 кв.км площею) Соледар, щоб відрапортувати бодай про якусь перемогу. Кадиров, наскільки розумію, зі своїми тік-ток військами останнім часом сидить у Чечні і не відсвічує.

Отже, Путіну довелося посунути цю трійцю, що була «в контрах» з генералітетом, і передати «бразди правління» кадровим військовим з традиційними поглядами на ведення війни. Військова традиція Росії, принаймні, останніх 100 років, полягає у завалюванні противника гарматним м’ясом. Саме цього нині і слід очікувати. Недаремно в Росії остаточно закрили кордони і скасували відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наступним кроком буде посилення мобілізації і скасування мораторію на смертну кару за такі злочини, як, наприклад, дезертирство. Гарматного м’яса очікується багато. А ракетами і дронами тепер, вочевидь, намагатимуться вражати не стільки енергетичні об’єкти, скільки центри прийняття рішень і транспортні розв’язки.

Висновок: нам потрібно більше озброєння, в тому числі засобів ППО, танків, літаків, САУ, але в першу чергу – снарядів. Сучасна війна має такі ознаки:

  • по-перше, через наявність у противника великої кількості ручних протитанкових засобів, танки із засобів супроводу піхоти під час прориву лінії оборони противника перетворилися в охоронювані об’єкти і де-факто використовуються як САУ;
  • по-друге, можливості авіації завідомо перевершуються можливостями ППО.

Тому війна де-факто перетворилася на артилерійську. І снарядний голод, якщо він є, неможливо компенсувати нічим. Ракети, наприклад, – дороге задоволення, вони призначені для точкових ударів по важливих об’єктах. А для вибивання гарматного м’яса потрібні звичайні дешеві гарматні снаряди. Їх треба виробляти самим, випрошувати в союзників – коротше, діставати де і як завгодно. Будуть снаряди – буде швидка перемога. Бо тоді можна буде концентрувати велику кількість ствольної арти в місцях прориву (для знищення укріплень і подавлення вогневих засобів противника), з наступною зачисткою його позицій силами піхоти, з подальшим виходом рухомих механізованих з’єднань на оперативний простір. Це класика. Бо те, що відбувається зараз – це Перша світова. Тільки з дронами і тепловізорами.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін озброєння танки перемога Бахмут Соледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якість зображення та зум БПЛА Shark на високому рівні
Як український дрон Shark працює над окупованим Донецьком (відео)
13 сiчня, 22:40
Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони
Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони
13 сiчня, 14:23
Чому РФ вже деякий час не атакує Україну дронами: роз'яснення «Півдня»
Чому РФ вже деякий час не атакує Україну дронами: роз'яснення «Півдня»
9 сiчня, 10:02

Олена Білозерська

Ситуація на фронті нагадує Першу світову. Тільки з дронами і тепловізорами
Ситуація на фронті нагадує Першу світову. Тільки з дронами і тепловізорами
Ми мали шанс зробити лавру українською ще 30 років тому
Ми мали шанс зробити лавру українською ще 30 років тому
Велика проблема українців в Інтернеті
Велика проблема українців в Інтернеті
«Третя хвиля» російської піхоти. Хто воює за окупантів
«Третя хвиля» російської піхоти. Хто воює за окупантів
Чи безпечно повертатись до України
Чи безпечно повертатись до України
Обережно! Ворожа пропаганда
Обережно! Ворожа пропаганда

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
39K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
19K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
16K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: в мережі з'явилось щемливе відео
11K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу
9644
Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту