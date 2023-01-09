Чому РФ вже деякий час не атакує Україну дронами: роз'яснення «Півдня»

Окупанти вишукують, куди спрямувати свою зброю

Росія останнім часом призупинила атаку міст України та критичної інфраструктури «Шахедами» тому, що окупанти активно здійснюють розвідку для вибору цілей. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Те, що вони останнім часом більше запускають дрони-розвідники, може свідчити якраз про те, що вони вишукують, куди спрямувати свою зброю. Це, як правило, тактика поведінки перед тим, як атакувати. І ми говорили про те, що вони не відмовляться від масованих ракетних атак, від поодиноких ударів, і втому числі, від змішаних атак, коли будуть застосовані і ракети і дрони. Те, що у них вже зі зброєю скрутно, це і говорить про те, що їм треба якомога ретельніше проаналізувати де, куди і коли вдарити. Саме тому останнім часом наші зведення Генштабу рясніють збиттям саме дронів-розвідників», – зазначила Гуменюк.

Речниця також пояснила, що дрони-розвідники, на відміну від дронів-камікадзе, не несуть вибухового заряду. Вони збирають інформацію.

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«Але все ж таки останнім часом дуже часто розвивається технологія розробки дронів оперативно-тактичного та ударного типу, тобто мішаного – коли дрон-розвідник виявляє ціль і може скинути заряд», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.