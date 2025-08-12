Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Катастрофа із квитками. «Укрзалізниця» пояснила, чому ситуація найближчим часом не зміниться

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Катастрофа із квитками. «Укрзалізниця» пояснила, чому ситуація найближчим часом не зміниться
З 4 по 10 серпня, залізниця перевезла 637 800 пасажирів
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Укрзалізниця: на найпопулярніші напрямки – попит 5-8 пасажирів на одне місце

«Укрзалізниця» повідомила про ситуацію з пасажирськими перевезеннями в один з найінтенсивніших періодів літа. За даними компанії, на найпопулярніші напрямки попит суттєво перевищує пропозицію: на одне місце претендують 5-8 пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізниця».

Згідно зі статистикою за тиждень, з 4 по 10 серпня, залізниця перевезла 637 800 пасажирів. Попри великі обсяги, дефіцит квитків залишається гострою проблемою, оскільки рухомий склад застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації.

Катастрофа із квитками. «Укрзалізниця» пояснила, чому ситуація найближчим часом не зміниться фото 1
фото: «Укрзалізниця»
Катастрофа із квитками. «Укрзалізниця» пояснила, чому ситуація найближчим часом не зміниться фото 2
фото: «Укрзалізниця»

Для збільшення кількості місць в поїздах, «Укрзалізниця» закликає до стабільного фінансування, зокрема з державного та місцевих бюджетів. Кошти необхідні для:

  • закупівлі нових вагонів та поїздів «Інтерсіті+»;
  • проведення капітальних ремонтів наявного парку;
  • модернізації застарілого рухомого складу.

Компанія подякувала пасажирам за терпіння та розуміння, підкресливши, що системно працює над розв'язанням цієї проблеми.

Нагадаємо, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський нагадав для громадян лайфхак для купівлі квитків, які наразі дуже швидко зникають з продажу.

Перцовський радить підключити функцію для автоматичного викупу квитка.

«Квитковий лайфхак: не забувайте про функцію автовикупу – виручає багатьох наших пасажирів із пошуком квитків, економить час та нерви (особливо, враховуючи різке затухання функції автоперекупів)», – пише він.

За словами голови правління, минулого тижня спрацювало успішно 29 тис. автовикупів квитків.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Україна квиток

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попереду в України, ймовірно, найтяжчі 50+ днів
Попереду в України, ймовірно, найтяжчі 50+ днів
15 липня, 00:03
У підсумку після саміту ЄС і Китай опублікували власні односторонні заяви
Пекін не здає Москву. Як завершився саміт ЄС-Китай
26 липня, 18:28
Місцеві жителі зібралися біля зруйнованого житлового будинку в Маріуполі, квітень 2022 року
Маріупольці між обіцянками й руїнами: де живуть ті, хто втратив все?
25 липня, 21:00
Президент заявив, що прагне зберегти власну самоповагу, адже це важливо для нього і його сім’ї
Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом
12 липня, 15:29
Хто має потребу у перетині українсько-польської ділянки кордону, завчасно будуйте логістику подорожі
Прикордонники попереджають про ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею
18 липня, 15:10
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
20 липня, 14:13
Експрем’єр Британії закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну
Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України
20 липня, 11:22
Робота Лесі Хоменко символізує поступ уперед – рух, який стає можливим завдяки спільним зусиллям усіх українців та українок
Українська художниця перетворила другий поверх столичного вокзалу на арт-студію
30 липня, 21:00
Повістки тепер надсилатимуться рекомендованими листами
25-річним військовозобов’язаним нададуть звання для виклику до ТЦК – Міноборони
30 липня, 21:04

Суспільство

Катастрофа із квитками. «Укрзалізниця» пояснила, чому ситуація найближчим часом не зміниться
Катастрофа із квитками. «Укрзалізниця» пояснила, чому ситуація найближчим часом не зміниться
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Львівського олігарха оштрафовано через занедбаний фасад готелю
Львівського олігарха оштрафовано через занедбаний фасад готелю
Загинув у перший день війни, готуючись до бойового вильоту. Згадаймо Юрія Слободяника
Загинув у перший день війни, готуючись до бойового вильоту. Згадаймо Юрія Слободяника
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
17K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
8520
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
6813
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
5088
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua