Катастрофа із квитками. «Укрзалізниця» пояснила, чому ситуація найближчим часом не зміниться

«Укрзалізниця» повідомила про ситуацію з пасажирськими перевезеннями в один з найінтенсивніших періодів літа. За даними компанії, на найпопулярніші напрямки попит суттєво перевищує пропозицію: на одне місце претендують 5-8 пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізниця».

Згідно зі статистикою за тиждень, з 4 по 10 серпня, залізниця перевезла 637 800 пасажирів. Попри великі обсяги, дефіцит квитків залишається гострою проблемою, оскільки рухомий склад застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації.

Для збільшення кількості місць в поїздах, «Укрзалізниця» закликає до стабільного фінансування, зокрема з державного та місцевих бюджетів. Кошти необхідні для:

закупівлі нових вагонів та поїздів «Інтерсіті+»;

проведення капітальних ремонтів наявного парку;

модернізації застарілого рухомого складу.

Компанія подякувала пасажирам за терпіння та розуміння, підкресливши, що системно працює над розв'язанням цієї проблеми.

Нагадаємо, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський нагадав для громадян лайфхак для купівлі квитків, які наразі дуже швидко зникають з продажу.

Перцовський радить підключити функцію для автоматичного викупу квитка.

«Квитковий лайфхак: не забувайте про функцію автовикупу – виручає багатьох наших пасажирів із пошуком квитків, економить час та нерви (особливо, враховуючи різке затухання функції автоперекупів)», – пише він.

За словами голови правління, минулого тижня спрацювало успішно 29 тис. автовикупів квитків.