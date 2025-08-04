Кабмін оновив механізм допомоги відновлення житла після обстрілів

Уряд запровадив новий механізм для прискорення відновлення житла після обстрілів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке має значно прискорити відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків, пошкоджених внаслідок російських атак. Таку заяву зробив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінрозвитку.

За його словами, новий механізм дозволить громадам оперативніше розпочинати ремонтні роботи, що особливо актуально після нещодавнього обстрілу Києва. Нововведення розроблено на доручення Президента України.

«Маємо забезпечити, щоб кожна родина, чиє житло постраждало, могла розраховувати на реальну допомогу – не на папері, а в конкретних строках», – зазначив Кулеба.

Раніше громади мали послідовно проходити всі дозвільні процедури: обстеження, проєктування, експертизу та укладання договору. Це значно затягувало процес відновлення, навіть за наявності фінансування.

Тепер новий алгоритм дозволяє:

Виконувати ключові етапи паралельно.

Розпочинати будівельні роботи на основі готових проєктних рішень, не чекаючи завершення експертизи.

Фіксувати всі дії в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, що забезпечує повну прозорість.

Урядове рішення також спростить процедури для програми «єВідновлення». Завдяки прискореній фіксації пошкоджень та технічному обстеженню житла, люди зможуть швидше подати заявку, пройти перевірку та отримати компенсацію.

Крім того, передбачено можливість адресних виплат з місцевих бюджетів родинам, чиє житло було пошкоджено, а також компенсацію витрат на тимчасове проживання до моменту завершення ремонту.

Новий механізм є добровільним, і кожна громада самостійно ухвалює рішення щодо його застосування.

Нагадаємо, 31 липня 2025 року, під час чергової масованої атаки на Київ, російська ракета була збита просто над будинком, де розташована перша київська квартира українського політтехнолога та публіциста, нині офіцера 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тараса Березовця.