Чому Трамп і Путін обрали Аляску: оглядач Bild назвав три причини

Для Трампа перевага Аляски полягає також у тому, що він може провести «домашній захід», але зі світовим політичним ефектом

Путіна на Алясці не заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна зустрітися на Алясці. Як інформує «Главком», співробітник Bild Маріус Кірмаєр у своєму матеріалі розмірковує, чому саме там – на колишній землі Російської імперії. По-перше, він виділив логістичну перевагу. Річ у тім, що найбільше місто Аляски – Анкорідж – розташоване за 7 000 км від Москви і 5 500 км від Вашингтона.

Кірмаєр зазначив, що це все одно ближче до столиць США і РФ, ніж можливі альтернативи.

«Для Трампа перевага Аляски полягає також у тому, що він може провести «домашній захід», але зі світовим політичним ефектом», – висловив думку оглядач.

Він зазначив, що друга причина вибору Аляски, ймовірно, пов'язана з безпекою. Це малонаселена місцевість без мегаполісів, де не буде жодних активістів чи протестів. Натомість там є необхідна і компактна інфраструктура та можливий високий рівень контролю безпеки армією і спецслужбами.

Але найголовніше – США і, отже, Аляска, не є учасниками Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі – на відміну від 125 інших держав.

«Це означає, що на території США Путіну не загрожує затримання за ордером МКС на арешт. Таким чином, зустріч можна проводити без формальних порушень міжнародного права», – пояснив оглядач.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Також президент зробив заяву, в якій наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку.