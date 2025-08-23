Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку сталося 25 бойові зіткнення

За минулу добу відбулося 143 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області; Краматорськ, Ясна Поляна, Шабельківка, Костянтинівка, Світле Донецької області; Вишневе Дніпропетровської області; Степногірськ, Успенівка Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили сім атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 240 обстрілів, два із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог провів 25 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

П’ять боєзіткнень відбулось поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

В районі Кам’янського, загарбники один раз намагались йти вперед на позиції наших військ.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив чотири марних спроби атакувати позиції українських підрозділів.

Нагадаємо, триває 1277-й день повномасштабної війни в Україні.