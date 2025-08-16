«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»

Користувачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей

Послуга «єВідновлення» тимчасово не працюватиме в застосунку та на порталі «Дія». Перебої в роботі пов'язані з технічним обслуговуванням державних реєстрів Міністерства юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Як зазначили в установі, технічні роботи проводитиме ДП «НАІС» з 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня 2025 року.

Оскільки для перевірки права власності в рамках послуги «єВідновлення» використовуються дані цих реєстрів, її робота буде призупинена на час технічних робіт. Користувачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував «Дія.Картку», якою громадяни можуть користуватися для всіх державних виплат та послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост в Telegram.

«Запустили Дія.Картку – зручне отримання державних виплат для українців. Тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні – у кілька кліків через застосунок «Дія» або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться. Замість кількох карток – одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу», – пояснив Федоров.

Міністр розповів, що «Дія.Картка» має переваги. Зокрема, йдеться про одну картку під усі державні виплати. Також українці тепер мають можливість змішаної оплати – автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.