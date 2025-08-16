Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»
фото з відкритих джерел

Користувачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей

Послуга «єВідновлення» тимчасово не працюватиме в застосунку та на порталі «Дія». Перебої в роботі пов'язані з технічним обслуговуванням державних реєстрів Міністерства юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Як зазначили в установі, технічні роботи проводитиме ДП «НАІС» з 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня 2025 року.

Оскільки для перевірки права власності в рамках послуги «єВідновлення» використовуються дані цих реєстрів, її робота буде призупинена на час технічних робіт. Користувачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував «Дія.Картку», якою громадяни можуть користуватися для всіх державних виплат та послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост в Telegram.

«Запустили Дія.Картку – зручне отримання державних виплат для українців. Тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні – у кілька кліків через застосунок «Дія» або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться. Замість кількох карток – одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу», – пояснив Федоров.

Міністр розповів, що «Дія.Картка» має переваги. Зокрема, йдеться про одну картку під усі державні виплати. Також українці тепер мають можливість змішаної оплати – автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

Читайте також:

Теги: Україна Дія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 року
Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України
7 серпня, 07:51
У підсумку після саміту ЄС і Китай опублікували власні односторонні заяви
Пекін не здає Москву. Як завершився саміт ЄС-Китай
26 липня, 18:28
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Трамп
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
5 серпня, 09:39
Угоди були укладені 19 грудня 2024 року та 16 липня 2025 року
Швейцарські юристи допоможуть Україні повернути кошти за неякісні та непоставлені боєприпаси
22 липня, 09:38
Шмигаль: Окреслив колезі наші пріоритетні потреби. Розраховуємо також на участь України в проєктах SAFE
Норвегія інвестує €400 млн у дрони українського виробництва – Шмигаль
24 липня, 14:19
Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
21 липня, 11:49
Ші: Якщо ця вимога не буде виконана, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів задля забезпечення миру
США закликали Україну й Росію прийняти мирний план Трампа
2 серпня, 07:28
Павло Шульженко підв'язує соняшник з городу на габіоні
Херсонець перетворив захисні споруди у центрі міста на грядки
10 серпня, 19:12

Суспільство

«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»
«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»
У 2022 році брав участь в обороні Києва. Згадаймо Івана Косарчина
У 2022 році брав участь в обороні Києва. Згадаймо Івана Косарчина
В Україні хмарно, без опадів: погода на 16 серпня
В Україні хмарно, без опадів: погода на 16 серпня
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2583
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2463
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2447
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2347
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua