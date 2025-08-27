Кремль зробив заяву щодо нового раунду переговорів з Україною

Пєсков знову заговорив про переговори

Точних термінів проведення зустрічі переговорних груп Росії та України щодо врегулювання війни поки немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Точних термінів (нового раунду переговорів між Росією та Україною, – «Главком») поки ми назвати не можемо», – йдеться у заяві.

Пєсков підкреслив, що Москва нібито налаштована на дипломатичне врегулювання війни в Україні.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.

До слова, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року.

Як повідомлялося, США готові надати європейським союзникам допоміжні сили у межах гарантій безпеки для України, що включає зокрема стратегічні засоби. Водночас Кремль не збирається приймати подібні гарантії безпеки.