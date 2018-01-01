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    Думки вголос

    Уряд провалив програму боротьби з раком

    Лікарі масово виїжджають з країни, лікарні закриваються, Україна повертається у середньовіччя
    Попередня 10-річна держпрограма, яка передбачала заходи з попередження та лікування онкозахворювань, закінчилася у 2016 році, і з того часу нової розроблено не було. Щоправда, Кабмін ухвалив постановою, що МОЗ мав би розробити нову держпрограму протягом першого кварталу 2017 року, але, як вже стало звичним, МОЗ нічого так і не зробив. Програму
    • Ольга Богомолець

      Народний депутат, "Блок Петра Порошенка"

    • Сьогодні, 19:03
    • Розсилка
    Кількість онкохворих зростає, їх в Україні вже 1 мільйон, щороку реєструється близько 130 тисяч нових випадків
    Фото: youngcancersurvivor.com
    Кількість онкохворих зростає, їх в Україні вже 1 мільйон, щороку реєструється близько 130 тисяч нових випадків

    Лікарі масово виїжджають з країни, лікарні закриваються, Україна повертається у середньовіччя

    Попередня 10-річна держпрограма, яка передбачала заходи з попередження та лікування онкозахворювань, закінчилася у 2016 році, і з того часу нової розроблено не було. Щоправда, Кабмін ухвалив постановою, що МОЗ мав би розробити нову держпрограму протягом першого кварталу 2017 року, але, як вже стало звичним, МОЗ нічого так і не зробив.

    Програму досі не створено, а відтак не передбачено і коштів на її реалізацію. Пацієнти залишаться без допомоги. Можливо, це якась нова спеціальна «реформа», яка має принести користь українцям? Можливо, так і потрібно? А, може, це просто злочинна бездіяльність посадових осіб МОЗу?

    На моє переконання, така політика МОЗ є загрозою національній безпеці держави, адже в загальнонаціональному масштабі призводить до знищення людського потенціалу України. Від неї людей гине набагато більше, ніж від бойових дій на сході.

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    Кількість онкохворих зростає, їх в Україні вже 1 мільйон, щороку реєструється близько 130 тисяч нових випадків. Смертність також в 1,5 рази перевищує європейські показники! Від усіх видів раку в Україні вмирає 60% хворих. Здавалося б, треба бити в набат та спрямовувати всі сили на порятунок українців від раку.

    Але уряд не тільки зриває розробку вкрай важливих держпрограм, він ще й позбавляє людей права на елементарну допомогу. На лікування онкохворих в бюджеті на 2018 рік виділено лише 28% від потреби.

    Це означає, що за урядовою схемою «гроші йдуть за пацієнтом» кошти на лікування підуть тільки до 28% хворих на рак. Решта 72% будуть продавати майно та позичати гроші по світі, щоб отримати хоча б примарний шанс на життя.

    І така картина спостерігається по всім напрямкам. При нормальній потребі фінансування медицини в розмірі 7% ВВП, уряд виділив на неї лише 3,5%. Комітет з питань охорони здоров’я неодноразово звертався до уряду з вимогою передбачити в бюджеті видатки на медицину хоча б у розмірі 5% ВВП, але захист здоров’я і життя людей, вочевидь, не є пріоритетом урядової політики сьогодні.

    Лікарі масово виїжджають з країни, лікарні закриваються, держпрограми згортаються, Україна повертається у середньовіччя. Якщо це — реформа, то що тоді руїна?

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    Джерело: Лівий берег

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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