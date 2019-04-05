Кандидата, нездатного дати оцінку російській загрозі, не можна вибирати головнокомандувачем

Президент Росії Володимир Путін

Поки тільки чути сміх в стилі: «а шо Путін нападе?»

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Итак, нам предлагают «решительные честные перемены» (Зеленский) против «косной коррупционной стабильности» (Порошенко).

Отлично.

Крупные внутренние перемены это всегда крупный внутренний кризис. В этот раз, в условиях растущей внешней опасности.

Я хотел бы увидитесь от сторонников Зеленского точный ответ:

- да, мы понимаем внешние риски, но готовы рискнуть в этих условиях крупными внутренними переменами.

Тогда я готов признать это стратегией, а их - адекватными людьми.

Более того - рисковыми людьми, а это всегда (для меня), симпатично.

Но пока я слышу смех в стиле: «а шо Путин нападет?».



Одновременно, я вижу вновь созданные четыре российские армии на наших границах вместе с формируемой в ВС РФ пятой воздушно-десантной дивизией.

Я вижу, что Кремль идёт на военное противостояние в Венесуэле за 17 тысяч километров от РФ (а Украину, конечно, же оставит в покое, если его попросить).

Я вижу, как НАТО посылает ядерные бомбардировщики в учебные заходы на Санкт-Петербург и обе стороны разорвали договор про ограничение ракетного вооружения, т. е. вернулись в состояние разгара Холодной войны и активно готовятся к военным операциям.

И я вижу в качестве пункта политической повестки команды Зеленского - провести с Путиным переговоры в качестве решения проблемы Донбасса и Крыма, в то время как Запад отказался от переговоров с РФ и активно наращивает санкции.

Я вижу, что «новая команда» может создать условия, когда стратегия Украины, пойдёт против стратегии коллективного Запада в отношении Кремля - со всеми вытекающими последствиями и перспективой остаться с РФ один на один.

Поэтому, пока я вынужден отказать в способности адекватно оценивать обстановку и кандидату Зеленскому, и его штабу, и сторонникам.

Сейчас принято составлять списки вопросов к кандидатам, и некоторые из них весьма впечатляют объемом и глубиной.

Но для верного понимания, достаточно одного этого вопроса:

- что будем делать с растущей российской военной опасностью?..

Если адекватного ответа на этот вопрос нет (адекватный это: оценка опасности + наши решения), или отрицается сама опасность, все остальные вопросы не нужны. Этого уже достаточно.

И кандидата, неспособного дать такую оценку, нельзя выбирать Верховным Главнокомандующим.

В парламент - сколько угодно, в любой комитет, кроме комитета по обороне.

Можно даже министром. Любым, кроме обороны.

Но не ВГК.

Ни при каких обстоятельствах.

Я, избиратель, жду ответа на поставленный вопрос.



Джерело: блог Олексія Арестовича

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