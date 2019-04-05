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    Думки вголос

    Кандидата, нездатного дати оцінку російській загрозі, не можна вибирати головнокомандувачем

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Президент Росії Володимир Путін - Кандидата, нездатного дати оцінку російській загрозі, не можна вибирати головнокомандувачем
    Президент Росії Володимир Путін

    Поки тільки чути сміх в стилі: «а шо Путін нападе?»

    Мовою оригіналу

    Итак, нам предлагают «решительные честные перемены» (Зеленский) против «косной коррупционной стабильности» (Порошенко).

    Отлично.

    Крупные внутренние перемены это всегда крупный внутренний кризис. В этот раз, в условиях растущей внешней опасности.

    Я хотел бы увидитесь от сторонников Зеленского точный ответ:

    - да, мы понимаем внешние риски, но готовы рискнуть в этих условиях крупными внутренними переменами.

    Тогда я готов признать это стратегией, а их - адекватными людьми.

    Более того - рисковыми людьми, а это всегда (для меня), симпатично. 

    Но пока я слышу смех в стиле: «а шо Путин нападет?». 

    Одновременно, я вижу вновь созданные четыре российские армии на наших границах вместе с формируемой в ВС РФ пятой воздушно-десантной дивизией.

    Я вижу, что Кремль идёт на военное противостояние в Венесуэле за 17 тысяч километров от РФ (а Украину, конечно, же оставит в покое, если его попросить).

    Я вижу, как НАТО посылает ядерные бомбардировщики в учебные заходы на Санкт-Петербург и обе стороны разорвали договор про ограничение ракетного вооружения, т. е. вернулись в состояние разгара Холодной войны и активно готовятся к военным операциям.

    И я вижу в качестве пункта политической повестки команды Зеленского - провести с Путиным переговоры в качестве решения проблемы Донбасса и Крыма, в то время как Запад отказался от переговоров с РФ и активно наращивает санкции. 

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    Я вижу, что «новая команда» может создать условия, когда стратегия Украины, пойдёт против стратегии коллективного Запада в отношении Кремля - со всеми вытекающими последствиями и перспективой остаться с РФ один на один.

    Поэтому, пока я вынужден отказать в способности адекватно оценивать обстановку и кандидату Зеленскому, и его штабу, и сторонникам.

    Сейчас принято составлять списки вопросов к кандидатам, и некоторые из них весьма впечатляют объемом и глубиной.

    Но для верного понимания, достаточно одного этого вопроса:

    - что будем делать с растущей российской военной опасностью?..

    Если адекватного ответа на этот вопрос нет (адекватный это: оценка опасности + наши решения), или отрицается сама опасность, все остальные вопросы не нужны. Этого уже достаточно.

    И кандидата, неспособного дать такую оценку, нельзя выбирать Верховным Главнокомандующим.

    В парламент - сколько угодно, в любой комитет, кроме комитета по обороне.

    Можно даже министром. Любым, кроме обороны.

    Но не ВГК.

    Ни при каких обстоятельствах.

    Я, избиратель, жду ответа на поставленный вопрос. 

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія НАТО санкції Путін Володимир Зеленський
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