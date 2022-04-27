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    Події в Україні

    Мешканець Херсона дав по голові гауляйтеру Сальдо (відео)

    Екснардеп Володимир Сальдо&nbsp;неодноразово потрапляв у гучні скандали - Мешканець Херсона дав по голові гауляйтеру Сальдо (відео)
    Екснардеп Володимир Сальдо неодноразово потрапляв у гучні скандали
    фото з відкритих джерел

    Окупанти призначили «головою Херсонської ОВА» колишнього скандального регіонала Володимира Сальдо

    У Херсоні посеред вулиці стався конфлікт між новопризначеним російськими окупантами «головою Херсонської ОВА» Володимиром Сальдо та місцевими мешканцями.

    Під час конфлікту чоловік обізвав Сальдо «чмошніком» і дав йому ляпаса по голові.

    Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

    Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

    До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

    Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

    Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Мешканець Херсона дав по голові гауляйтеру Сальдо (відео)