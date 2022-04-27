Мешканець Херсона дав по голові гауляйтеру Сальдо (відео)
Окупанти призначили «головою Херсонської ОВА» колишнього скандального регіонала Володимира Сальдо
У Херсоні посеред вулиці стався конфлікт між новопризначеним російськими окупантами «головою Херсонської ОВА» Володимиром Сальдо та місцевими мешканцями.
Під час конфлікту чоловік обізвав Сальдо «чмошніком» і дав йому ляпаса по голові.
Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.
Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.
До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.
Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.
Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».