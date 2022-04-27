Мешканець Херсона дав по голові гауляйтеру Сальдо (відео)

Окупанти призначили «головою Херсонської ОВА» колишнього скандального регіонала Володимира Сальдо

У Херсоні посеред вулиці стався конфлікт між новопризначеним російськими окупантами «головою Херсонської ОВА» Володимиром Сальдо та місцевими мешканцями.

Під час конфлікту чоловік обізвав Сальдо «чмошніком» і дав йому ляпаса по голові.

Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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