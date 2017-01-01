День Збройних Сил України - свято всього народу, який почав творити армію
- Сьогодні, 19:08
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Розсилка
Саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру патріотизму
В День Збройних Сил України хочу не просто привітати та подякувати кожному, хто захищав і захищає нас.
Хочу побажати, щоб наша армія справді стала народною. Бо ж там, де армія залежить від народу, рано чи пізно від армії починає залежати уряд.
Я не про хунту. А про те, що саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру патріотизму, місцем, де виховуються державні управлінці, тим хребтом, на якому буде стояти вся будівля української державності.
Щиро вірю, що ми вже стали на цей шлях. Й тому День ЗСУ - це не тільки свято самих солдатів. Це свято всього українського народу, який нарешті почав творити свою армію.
Щиро бажаю кожному, хто носить форму, не тільки мужності та завзяття, а й просто побільше людського щастя. Навіть коли ти у формі й робиш найважливіше у своєму житті.
Джерело: блог Богдана БУткевича