День Збройних Сил України - свято всього народу, який почав творити армію

Саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру патріотизму

В День Збройних Сил України хочу не просто привітати та подякувати кожному, хто захищав і захищає нас. Хочу побажати, щоб наша армія справді стала народною. Бо ж там, де армія залежить від народу, рано чи пізно від армії починає залежати уряд. Я не про хунту. А про те, що саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру

Саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру патріотизму

В День Збройних Сил України хочу не просто привітати та подякувати кожному, хто захищав і захищає нас.

Хочу побажати, щоб наша армія справді стала народною. Бо ж там, де армія залежить від народу, рано чи пізно від армії починає залежати уряд.

Я не про хунту. А про те, що саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру патріотизму, місцем, де виховуються державні управлінці, тим хребтом, на якому буде стояти вся будівля української державності.

Щиро вірю, що ми вже стали на цей шлях. Й тому День ЗСУ - це не тільки свято самих солдатів. Це свято всього українського народу, який нарешті почав творити свою армію.

Щиро бажаю кожному, хто носить форму, не тільки мужності та завзяття, а й просто побільше людського щастя. Навіть коли ти у формі й робиш найважливіше у своєму житті.

Джерело: блог Богдана БУткевича

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