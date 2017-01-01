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    Думки вголос

    День Збройних Сил України - свято всього народу, який почав творити армію

    Саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру патріотизму
    В День Збройних Сил України хочу не просто привітати та подякувати кожному, хто захищав і захищає нас. Хочу побажати, щоб наша армія справді стала народною. Бо ж там, де армія залежить від народу, рано чи пізно від армії починає залежати уряд. Я не про хунту. А про те, що саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру
    • Богдан Буткевич
    • Сьогодні, 19:08
    • Розсилка

    Саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру патріотизму

    В День Збройних Сил України хочу не просто привітати та подякувати кожному, хто захищав і захищає нас.

    Хочу побажати, щоб наша армія справді стала народною. Бо ж там, де армія залежить від народу, рано чи пізно від армії починає залежати уряд.

    Я не про хунту. А про те, що саме ЗСУ мають стати джерелом виховання справжнього, а не на камеру патріотизму, місцем, де виховуються державні управлінці, тим хребтом, на якому буде стояти вся будівля української державності.

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    Щиро вірю, що ми вже стали на цей шлях. Й тому День ЗСУ - це не тільки свято самих солдатів. Це свято всього українського народу, який нарешті почав творити свою армію.

    Щиро бажаю кожному, хто носить форму, не тільки мужності та завзяття, а й просто побільше людського щастя. Навіть коли ти у формі й робиш найважливіше у своєму житті.

    Джерело: блог Богдана БУткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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