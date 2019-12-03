Кремлівські медіа-ресурси намагаються зобразити всіх добровольців бандитами і вбивцями

Добровольці врятували Україну. Вони просто потребують нашої уваги та поваги

Вибачте, не про ДБР, Трубу тощо. А про добровольців, що не менш важливо.

Бачу як кремлівські медіа-ресурси в Україні, їх ботоферми, як завжди - за участі корисних ідіотів, дуже активно почали качати тему з цим снайпером з «Правого сектору», якого звинувачують у тому, що він встрілив дитину в центрі Києва. До речі, це ще треба довести, угу. В якому сенсі качають? Очевидно як. В плані впровадження в голови обивателів думки, що всі добровольці - це бандити й вбивці, яких треба ізолювати від суспільства та засудити.

Для чого їм це? Теж очевидно - щоб закарбувати в слабеньких на думку мізках міщан, що, мовляв, в 2014-му році на Схід поїхали бандити робити свою незаконну, бандитську справу. А тепер вони просто повернулися до єдиного, що вміють. І, мовляв, треба їх всіх скоріше «к ногтю». Та й весь ваш отой Майдан з АТО - то зловісний заколот ультраправих бандосів. Привіт, г**ноїди портнова, медведчука і ко.

Так от - не ведіться на цю гидоту. Так, у нас в країні є величезна проблема з соціалізацією ветеранів війни. Так, наша держава майже нічого не робить для ветеранів системно. Особливо зараз, коли до влади прийшли люди, для яких армія та все, що з нею пов'язане - м'яко кажучи, чуже. Так, є певна кількість людей, які ніколи не повернуться психологічно з війни. І які не зможуть вписатися в цивільне життя та поповнять собою лави злочинців. На жаль, це неминучий процес в рамках будь-кого серйозного військового конфлікту. Вплинути можна хіба на кількість цих людей, але вони все одно будуть. Хто не вірить - подивіться цифри суїцидів та злочинів, скоєних ветеранами війни в Іраці та Афганістані у, здавалось би, суперзабезпечених та просунутих в цьому плані США.

Однак треба чітко пам'ятати. Кожен, хто став реальним добровольцем тоді - герой, в незалежності від того, що він зробив далі. Кожен може помилитися, кожен може вчинити фігню. Кожен має відповісти по закону, якщо він його порушив. Однак це не дає жодного права жодній поганій пащі відкрити рота на добровольчий рух в цілому чи хоч на мілісекунду поставити під сумнів його цілі.

Добровольці врятували Україну. Вони просто потребують нашої уваги та поваги. Роботи, відчуття потрібності та захищеності, соціалізації. Й в цьому ми маємо допомогти тим, хто не побоявся пожертвувати собою. А також, в тому, щоб не дозволити 5 колоні спотворити світлий образ явища, яким через покоління будуть так само захоплюватися, як ми зараз УПА чи Січовими стрільцями.

Джерело: блог Богдана Буткевича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»