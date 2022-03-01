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    Думки вголос

    Як українцям працювати в тилу у ворога

    Важливо підірвати моральний дух всередині РФ - Як українцям працювати в тилу у ворога
    Важливо підірвати моральний дух всередині РФ

    Моральна дестабілізація РФ не дозволить Путіну зробити нормальну мобілізацію

    В РФ сьогодні починають прибувати перші мішки з трупами і ешелони з пораненими.

    Рубль обвалився на 40% і буде падати.

    Кремлівського карлика тепер треба називати уральський карлик. Він шостий день (!) ховається в бункері на Уралі.

    Для того, щоб така країна, як РФ почала масово обговорювати тему «Куди він нас веде?» потрібно, в середньому, 7 днів.

    З точки зору війни, Путін дав наказ взяти хоч щось і будь-якою ціною.

    З точки зору інформації, він боїться того, що буде через сім днів.

    Ні, звичайно, ніякої революції не буде. Але моральна дестабілізація РФ не дозволить йому зробити нормальну мобілізацію. І чим більше вони займатимуться собою, тим менше сил у них буде на нас.

    Дзвоніть своїм родичам та близьким, навіть якщо ви не розмовляли з ними після 2014 року. Говоріть про тисячі смертей російських солдатів і пересилайте відео полонених та руйнувань. На фронті ми їх б‘ємо зброєю. Але не менш важливо підірвати моральний дух всередині РФ.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін
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    Як українцям працювати в тилу у ворога