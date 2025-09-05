Головна Країна Події в Україні
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українські розвідники ліквідували чотири антенно-фідерні пристрої ворога
колаж: glavcom.ua

Українські спецпризначенці знищили ворожий катер, РЛС та РЕБ у Чорному морі

Спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України провели успішну операцію у Чорному морі, внаслідок якої було знищено низку важливих об’єктів російської окупаційної армії. Рейд відбувся у серпні 2025 року із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За повідомленням Головного управління розвідки, під час операції бійці ГУР знищили катер типу БЛ-680, радіолокаційну станцію (РЛС) «Гарпун-Б» та комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Гроза».

Крім того, українські розвідники ліквідували чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським окупантам втрат серед особового складу.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР «Примари» на території тимчасово окупованого Криму уразив два російські гелікоптери Мі-8 та буксир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від $20 до $30 млн.

