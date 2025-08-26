Bloomberg назвав можливі гарантії безпеки для України

Одним із варіантів є надання Україні захисту, схожого на статтю 5 НАТО, але без офіційного членства

Попри те, що стратегічний курс України на членство в НАТО закріплено в Конституції, вступ до Альянсу залишається під питанням. Основною перешкодою є побоювання деяких країн-членів щодо прямого конфлікту з Росією. За інформацією Bloomberg, Київ розглядає інші варіанти гарантій безпеки. Видання виділило кілька можливих сценаріїв захисту України, передає «Главком».

Одним із варіантів є ініціатива прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка запропонувала надати Україні захист, схожий на статтю 5 НАТО, але без офіційного членства. Стаття 5 передбачає, що напад на одного члена є нападом на всіх, і решта союзників повинні надати допомогу.

Згідно з планом Мелоні, Україна відмовиться від обговорення вступу до НАТО, що може стати компромісом для Росії. Натомість країни, які мають двосторонні угоди з Україною, зобов'язуються ухвалювати рішення про надання допомоги протягом 24 годин у разі нового нападу. Ця допомога може включати військову, економічну підтримку та нові санкції проти Росії.

Іншим варіантом є укладення двосторонніх оборонних угод з окремими країнами-членами НАТО. Такий договір міг би бути дуже ефективним зі США, але, як зазначає Bloomberg, Дональд Трамп навряд чи підтримає цю ідею.

Також обговорюється можливість відправки миротворців. Франція та Велика Британія ініціювали створення «коаліції охочих», до якої вже приєдналися близько 30 країн. Ці «сили забезпечення безпеки» могли б діяти як миротворці після припинення бойових дій, а також допомагати у відбудові країни. Поки Трамп виключив участь американських наземних військ, але не заперечував проти повітряної підтримки.

Паралельно з цим союзники мають намір значно посилити українську армію, щоб дозволити Україні самій захиститися від майбутніх загроз.

Усі ці варіанти стикаються з низкою проблем. Росія може не погодитися на подібні гарантії, особливо якщо вони передбачають присутність іноземних військ. Крім того, незрозуміло, хто фінансуватиме такі ініціативи.

Основною перешкодою залишається відсутність перемир'я, яке могло б зафіксувати лінію фронту. Таким чином, питання гарантій безпеки для України все ще далеке від вирішення та потребує подальших обговорень.

Раніше ми писали, що американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.