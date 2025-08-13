Головна Київ Новини
Затоплення станцій столичного метро: заступник директора КМДА отримав підозру

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
В справі про затоплення станцій столичного метро синьої гілки отримав підозру посадовець КМДА
фото: РБК-Україна

Дії чиновника кваліфіковані як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА отримав підозру в службовій недбалості, через яку зупинявся рух на ділянці синьої гілки метро між станціями «Либідська» та «Теремки». Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України, повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Правоохоронці нагадали, що на початку грудня 2023 року у зв’язку із затопленням тунелю між станціями «Деміївська» – «Либідська» та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями «Либідська» – «Теремки» зупинили. Для перевезення пасажирів КМДА організувала автобусні маршрути, що дублювали закриті станції. Збитки через недоотримані прибутки від метро та витрати на наземний транспорт становлять 164 млн гривень.

За матеріалами слідства, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, який одночасно є начальником управління дорожньої інфраструктури, не контролював роботу комунального підприємства «Київський метрополітен» з питань, що віднесені до компетенції управління. Також він не брав участі в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах транспортної інфраструктури, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену. Станом на зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

В прокуратурі нагадали, що раніше підозри у службовій недбалості, що призвела до тимчасової зупинки роботи кількох станцій метрополітену, отримали четверо посадовців метрополітену:

  • колишній керівник КП «Київський метрополітен» (за даними розслідування, не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах КП, не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби споруд і запобігання появі їх несправностей);
  • директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА (попри обізнаність щодо загрози аварійної ситуації, яка могла призвести до руйнування тунелю, не вжив жодних заходів для її усунення);
  • начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер метрополітену (не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями й спорудами).

Нагадаємо, що колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення ексчиновника вказано 20 червня 2024 року. 

Колишній начальник ТЦК, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену, отримав підозру. 

