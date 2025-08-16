«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна

Представник української влади зазначив, що Трамп намагається домогтися лише «швидкої угоди», не зважаючи на наслідки для України

Російський диктатор Володимир Путін висунув умову для припинення війни проти України. Він вимагав, щоб українські війська залишили територію Донецької та Луганської областей, а в обмін обіцяв заморозити решту лінії фронту. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, ознайомлених із перебігом переговорів, передає «Главком».

«Це удар у спину», – прокоментував зміну позиції президента США високопоставлений український чиновник у коментарі для видання.

Інший представник української влади зазначив, що Дональд Трамп намагається домогтися лише «швидкої угоди», не зважаючи на наслідки для України.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко охарактеризував підсумки саміту одним словом – «жахливі».

«Схоже, Трамп приєднався до Путіна, і тепер вони обидва можуть почати тиснути на нас, аби змусити прийняти так званий мирний договір, який фактично означає капітуляцію України. Вся ідея зустрічі, як нам пояснювали Трамп і сенатор Рубіо, полягала в тому, щоб поставити Путіну вимогу про негайне припинення вогню. Якщо ж він відмовиться, на нього мали чекати серйозні наслідки. Але Путін відкинув пропозицію і замість цього висунув умову про припинення вогню у форматі мирного договору. І ми не бачимо від Трампа жодної реакції, тим більше – погрози будь-яких серйозних наслідків», – заявив політик.

Депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе своєю чергою поставила під сумнів логіку такого підходу. Вона запитала, як «підживлення амбіцій і цілей Путіна» може зупинити війну та водночас завадити російському диктаторові перегрупувати сили для нових вторгнень у майбутньому.

«Як це може гарантувати, що не буде нових атак?», – наголосила вона.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського президента Володимира Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій. Як інформує «Главком», про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі зі змістом розмови Трампа та Зеленського після саміту на Алясці.

Як стверджують співрозмовники видання, американський президент повідомив, що Путін готовий заморозити більшість лінії фронту, якщо українські війська вийдуть із території всієї Донецької області.

«Зеленський відкинув цю вимогу», – повідомляє Reuters.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».