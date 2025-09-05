Росія має близько 13,2 млрд тонн рентабельних підтверджених запасів нафти

Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Росія має близько 13,2 млрд тонн рентабельних підтверджених запасів нафти – обсягів, яких за нинішніх темпів видобутку вистачить орієнтовно на 25 років. При цьому 96% фонду надр уже розподілено, що свідчить про майже повне використання доступних родовищ», – йдеться в повідомленні.

Одноразові права на видобування вуглеводнів РФ становили $50 млн за результатами аукціонів 2024 року. Акцентовано, що це удвічі менше, ніж доходи від розсипного видобутку золота – менш значущого сектору.

«Це сигналізує про падіння інвесторського інтересу до нафтогазової галузі. Упродовж наступних 10–15 років можливості дорозвідки наявних родовищ будуть вичерпані. Водночас обмежене фінансування та брак технологій для освоєння важкодоступних, геологічно складних і віддалених регіонів підривають енергетичну та економічну безпеку РФ», – додає розвідка.

Нагадаємо, за перше півріччя поточного року чистий прибуток російської держкомпанії «Роснафта» впав більш ніж на 68%, склавши $3 млрд. За словами гендиректора компанії Ігоря Сєчіна, основною причиною є збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.

До слова, міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що її країна продовжить закуповувати російську нафту попри запроваджені 50% тарифи США.