ВМС України провели операцію в Севастополі: знищено пункти базування дронів

Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі

ВМС ЗСУ знищили пункт базування дронів «Форпост» та «Mohajer-6» в окупованому Севастополі

Військово-морські сили Збройних Сил України повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено пункт базування ворожих безпілотних літальних апаратів. Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС ЗС.

Згідно з повідомленням ВМС ЗС України, внаслідок удару було уражено до трьох БпЛА «Mohajer-6» та два БпЛА «Форпост». Ці дрони активно використовувалися противником для ведення розвідки та моніторингу надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Знищення їхнього пункту базування є важливим кроком у протидії російській розвідувальній діяльності в регіоні.

У ВМС ЗС України наголосили, що боротьба триває, підкресливши, що «Крим – це Україна!».

Нагадаємо, на Донеччині підрозділ «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР зупинив просування ворога та знищили понад 90 окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У ході штурмових дій бійці підрозділу знищили понад 90 росіян, ще п’ятьох «Братство» захопило в полон. Оператори FPV-дронів та дронів-бомберів здійснили понад 400 бойових вильотів та влучними ударами підтримали наземну складову операції.

До слова, з буферної зони на російсько-грузинському кордоні Україна повернула 65 громадян, яких Росія примусово вивезла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Держава-терорист вкотре порушує норми міжнародного та гуманітарного права. Громадян України – частина з яких відбувала терміни покарання, частина вважалися зниклими безвісти – росіяни доставили у буферну зону на прикордонному пункті з Грузією. Без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги. Фактично їх кинули напризволяще», – йдеться у повідомленні.

Клименко зауважив, що сьогодні, за завданням президента України, повернули до України 65 громадян, серед яких 10 жінок та вісім важкохворих осіб.