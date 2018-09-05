Всього два кроки, щоб приструнити депутатів-прогульників

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Верховна Рада, 4 вересня 2018 року

Ну що ж. Рада запрацювала, а депутати – ні...

Народ розбігся покрасуватися перед журналістами, повирішувати свої власні справи, гульнути в закритому банкетному залі, а кілька звично побігли в сусідній готель, де на них зачекалися коханки. Голосування йдуть неймовірно туго.

Це просто жахливо. Переконаний, що необхідно здійснити дві кардинальні зміни, які передбачають у тому числі й доповнення до Конституції. Можна вибрати один із варіантів, але краще б усе ж обидва разом.

Якщо дуже коротко, то це такі блоки заходів:

Скасувати Конституційну норму, згідно з якою майже всі рішення Верховної Ради ухвалюються абсолютною більшістю від конституційного складу (тобто жорстко 226 голосів). Місія Європарламенту Пета Кокса запропонувала нам ввести позицію, що всі голосування, окрім вузького кола чітко визначених питань, є результативними при отриманні відносної більшості, тобто від кількості осіб, що взяли участь у голосуванні. Це б урятувало нас від свідомого саботажу та вирішального впливу на долю України з боку звичайних прогульників та безвідповідальних особин. Ця практика є нормальною в більшості цивілізованих країн. Несе свої ризики, але для того й існує процедура вето президента, щоб потім відфільтровувати випадкові голосування. Але щоб таких випадковостей, а головне – випадкових депутатів було менше, я вже давно пропонував наступний блок. Прив’язати статистику й відповідальність депутата не до реєстрацій електронною системою (повна фальшивка) та підписами (підписалися й пішли у власних справах), а до участі в голосуванні. Принцип такий: ніхто не може диктувати нардепу, як голосувати, але він зобов’язаний узагалі проголосувати з усіх питань, які виносяться. Це треба закріпити в Регламенті й законі про статус нардепа. А ще визначити жорстку норму, що пропуск за день без поважної підстави 10% і більше голосувань (це була моя пропозиція, інші мені радили 25%) приводить до автоматичного визначення дня як пропущеного. Відповідно, така ж відсоткова кількість зарахованих пропущеними днів упродовж однієї сесії визначається як невиконання повноважень за цей період і є підставою для втрати депутатського мандату. Але остання норма вже має бути зафіксована в Конституції.

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»