Не треба дивуватись, коли горять російські прапори
- Сьогодні, 13:55
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Розсилка
Загарбники за прапор України вбивають і позбавляють свободи.
Мовою оригіналу
Вчера на митинге возле Верховной Рады сожгли флаг России. Эти кадры с большим удовольствием транслировали по каналам РФ. Очевидно, чтобы Украина случайно не опустилась со второго на третье место в списке врагов России.
Тем не менее, видео с пылающим триколором может стать очень полезным для граждан РФ. Именно так они смогут понять, что чувствуют украинцы, когда россияне срывали наши флаги в оккупированном Крыму и Донбассе.
Захватчики за флаг Украины убивают и лишают свободы.
Приговор Владимиру Балаху в Крыму - за флаг Украины. Такой статьи в УК РФ нет, поэтому провели как незаконное хранение патронов. Сенцов тоже сидит за Украину, хотя в приговоре «терроризм».
Российские оккупанты зверски убили депутата Владимира Рыбака и совсем мальчишку Степана Чубенко. За флаг Украины.
Поэтому удивляться горящему триколору в Киеве не надо.
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Джерело: блог Романа Цимбалюка