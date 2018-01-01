  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Цимбалюк
    Думки вголос

    Не треба дивуватись, коли горять російські прапори

    Загарбники за прапор України вбивають і позбавляють свободи.
    Мовою оригіналу Вчера на митинге возле Верховной Рады сожгли флаг России. Эти кадры с большим удовольствием транслировали по каналам РФ. Очевидно, чтобы Украина случайно не опустилась со второго на третье место в списке врагов России. Тем не менее, видео с пылающим триколором может стать очень полезным для граждан РФ. Именно так они смогут
    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Сьогодні, 13:55
    • Розсилка
    Дивуватися палаючому триколору в Києві не треба
    Фото: espreso.tv
    Дивуватися палаючому триколору в Києві не треба

    Загарбники за прапор України вбивають і позбавляють свободи.

    Мовою оригіналу

    Вчера на митинге возле Верховной Рады сожгли флаг России. Эти кадры с большим удовольствием транслировали по каналам РФ. Очевидно, чтобы Украина случайно не опустилась со второго на третье место в списке врагов России.

    Тем не менее, видео с пылающим триколором может стать очень полезным для граждан РФ. Именно так они смогут понять, что чувствуют украинцы, когда россияне срывали наши флаги в оккупированном Крыму и Донбассе.

    Читайте також

    Захватчики за флаг Украины убивают и лишают свободы.

    Приговор Владимиру Балаху в Крыму - за флаг Украины. Такой статьи в УК РФ нет, поэтому провели как незаконное хранение патронов. Сенцов тоже сидит за Украину, хотя в приговоре «терроризм». 

    Российские оккупанты зверски убили депутата Владимира Рыбака и совсем мальчишку Степана Чубенко. За флаг Украины.

    Поэтому удивляться горящему триколору в Киеве не надо.

    Читайте також: Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини

    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія прапор політв’язні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Гнап
    Дмитро Гнап

    Журналіст

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ