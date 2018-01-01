Не треба дивуватись, коли горять російські прапори

Загарбники за прапор України вбивають і позбавляють свободи.

Мовою оригіналу Вчера на митинге возле Верховной Рады сожгли флаг России. Эти кадры с большим удовольствием транслировали по каналам РФ. Очевидно, чтобы Украина случайно не опустилась со второго на третье место в списке врагов России. Тем не менее, видео с пылающим триколором может стать очень полезным для граждан РФ. Именно так они смогут

Фото: espreso.tv Дивуватися палаючому триколору в Києві не треба

Загарбники за прапор України вбивають і позбавляють свободи.

Мовою оригіналу

Вчера на митинге возле Верховной Рады сожгли флаг России. Эти кадры с большим удовольствием транслировали по каналам РФ. Очевидно, чтобы Украина случайно не опустилась со второго на третье место в списке врагов России.

Тем не менее, видео с пылающим триколором может стать очень полезным для граждан РФ. Именно так они смогут понять, что чувствуют украинцы, когда россияне срывали наши флаги в оккупированном Крыму и Донбассе.

Захватчики за флаг Украины убивают и лишают свободы.

Приговор Владимиру Балаху в Крыму - за флаг Украины. Такой статьи в УК РФ нет, поэтому провели как незаконное хранение патронов. Сенцов тоже сидит за Украину, хотя в приговоре «терроризм».

Российские оккупанты зверски убили депутата Владимира Рыбака и совсем мальчишку Степана Чубенко. За флаг Украины.

Поэтому удивляться горящему триколору в Киеве не надо.

Читайте також: Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини

Джерело: блог Романа Цимбалюка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»