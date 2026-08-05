Українець розповів, скільки насправді коштує життя у Парижі

Емігрант назвав суму, яка необхідна на базові потреби у Франції

Українець Денис мешкає у Парижі. Він розповів, скільки витрачає грошей на життя у Франції та назвав головні витрати. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогера.

Житло

За словами Дениса, найбільша витрата на життя у Франції – це житло. «За невелику студію 20-25 кв. м доведеться заплатити приблизно від €800 до €1,1 тис. на місяць (41-56 тис.грн). Якщо ж хочеться більшої квартири, то ціни зазвичай починаються приблизно від €1,5 тис. (77 тис. грн) на місяць», – розповів він.

Продукти

Українець мешкає сам у Парижі, тож купує продукти лише для себе. На місяць він витрачає близько €600 (близько 31 тис. грн). «Якщо готувати вдома і не замовляти доставку», – зауважив блогер.

Інші витрати

Щоб придбати проїзний на місяць у Парижі, треба буде віддати €90 (майже 5 тис. грн). Крім цього, у Дениса є й інші витрати. Наприклад, оплата мобільного зв'язку, інтернету, спортзалу та інших дрібних потреб. На це він витрачає ще близько кількох сотень євро.

За підрахунками українця, щоб мати комфортний рівень життя у Парижі та водночас без «особливого шику», потрібно близько від €1,5 тис. до €2 тис. на місяць (100 тис. грн). «І це ще без подорожей, великого шопінгу та інших дорогих покупок», – зауважив автор відео.

До слова, українка Ірина, яка живе у Франції, розповіла про переваги життя у цій країні. Вона також зізналася, що у Франції є річ, яка усіх дратує, однак їй це подобається.

Нагадаємо, киянка Юлія Ковальчук повернулася до України з Польщі після тривалого перебування в цій країні. Українка розповіла, чому життя вдома краще, ніж за кордоном. Українка розповіла, що її вразила безпека на дорогах Польщі.