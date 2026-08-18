У Херсоні снаряд влетів у ліжечко з дворічним хлопчиком, але не вибухнув (фото)

Боєприпас, що впав у дитяче ліжечко, правоохоронці вилучили та задокументували як черговий воєнний злочин армії країни-агресорки

Дитина дивом не постраждала і зараз разом з матір’ю знаходиться у безпечному місці

У ніч на 18 серпня боєприпас з російського дрона влетів через вікно приватного будинку в Центральному районі Херсона й впав просто до ліжечка, в якому спав дворічний хлопчик – і не вибухнув. Про це повідомляє поліція Херсонської області, пише «Главком».

За даними правоохоронців, чергову атаку на цивільних у місті російські військові здійснили вночі, спрямувавши один із безпілотників на приватний житловий будинок. Боєприпас пробив вікно кімнати, де спала дитина, і впав до дитячого ліжка – дивом хлопчик не постраждав.

фото: Нацполіція

Уламки БпЛА впали на подвір'я приватного будинку, але шкоди будинку не завдали.

фото: Нацполіція

Матір з сином одразу відвезли до розташованої неподалік лікарні. Загрози їхньому життю, за наявною інформацією, немає.

Наразі поліцейські спільно з волонтерами організовують евакуацію родини до іншого міста. Боєприпас, що впав у дитяче ліжечко, правоохоронці вилучили та задокументували як черговий воєнний злочин армії країни-агресорки. Також правоохоронці закликали сім’ї разом з дітьми евакуюватися з території, яка постійно знаходиться під ударами ворога.

Зазначимо, російські війська щодня обстрілюють Херсон та населені пункти громади, застосовуючи артилерію, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та різні типи безпілотників.

За словами глави Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, лише за тиждень росіяни запускають по населених пунктах громади близько 2 тис. дронів. Про це Шанько розповів в інтерв'ю «Главкому».