«Один контракт – один рахунок»: Держаудитслужба пропонує ЄС посилити контроль за оборонними закупівлями

Держаудитслужба рекомендує партнерам відкривати окремі рахунки для кожного державного оборонного контракту

Державна аудиторська служба України рекомендує європейським партнерам закріпити обов’язкову вимогу щодо відкриття окремого спеціального банківського рахунку для кожного державного оборонного контракту, який фінансується за кошти Європейського Союзу, повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Служби.

«Ми наполегливо рекомендуємо «маркувати» кошти допомоги та запровадити як обов’язкову норму: контрагенти та виконавці в Україні, які отримують кошти ЄС, зобов’язані відкривати окремий спеціальний банківський рахунок для кожного державного контракту або закупівельного договору», – заявила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва під час офіційної зустрічі з високою делегацією Генерального директорату Європейської Комісії з питань оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS).

За словами Басалаєвої, кошти на такому рахунку є цільовими і повинні витрачатися виключно на виконання конкретного контракту відповідно до кошторису та умов договору, із чіткою забороною виводити кошти на інші банківські рахунки за призначенням, що не відповідає цілям контракту. Принцип «один державний контракт – один спеціальний банківський рахунок» має застосовуватися без жодних винятків, навіть якщо контрактів будуть тисячі.

«Лише так спільно з податківцями та митниками ми зможемо чітко контролювати і відслідковувати, на що конкретно йдуть кошти. Наприклад, чи дійсно гроші використовуються за цільовим призначенням, чи не завищені адміністративні витрати, чи не задіяні фірми-посередники, які збільшують ланцюги постачання з одночасним завищенням вартості комплектуючих тощо», – наголосила вона.

Зазначається, що такий підхід є частиною ширшого комплексу заходів з удосконалення оборонних закупівель, який повинен включати обов’язковий аналіз цін, перегляд договірної ціни при зменшенні собівартості, повернення надмірно сплачених коштів та посилення внутрішнього контролю.

«Удосконалення законодавства у сфері оборонних закупівель повинно забезпечити підвищення прозорості, ефективності використання європейських коштів та зміцнити довіру партнерів до української системи управління фінансами. Це важливий крок у боротьбі з корупційними ризиками та гарантія того, що кожна гривня працює на обороноздатність України», – резюмувала Басалаєва.

Міністерство фінансів оприлюднило інформацію про виконання видатків загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2026 року. За шість місяців держава витратила 2,23 трлн грн, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До слова, Європейський Союз дозволив Україні використати частину коштів оборонного кредиту для закупівлі китайських комплектуючих для безпілотників. Брюссель зробив виняток із чинних правил через нестачу необхідних компонентів у країнах ЄС: Україна отримала спеціальний дозвіл використати частину першого траншу оборонного кредиту на суму 5,9 млрд євро для закупівлі деталей до дронів китайського виробництва.